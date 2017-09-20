CHP’den Sağlık Bakanlığı’na Ferhat Göçer tepkisi

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, sarkıcı Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı’na danışman olmasına ilişkin olarak “Liyakat ve ehliyet kavramlarının bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Her gün konser veren bir sanatçı, devlette danışmanlık yapamaz” dedi.

Şarkıcı Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı’na danışman olmasına ilişkin olarak CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi.

“Memurların ticari bir kazanç ve gelir elde edilebilecek ek iş yapmaları yasak değil midir?”

“Ferhat Göçer’in Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a danışman olmasının altından pis kokular geldiğini” belirten Gaye Usluer şunları söyledi:

Ferhat Göçer’in sanatına ve kişiliğine söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Uzun yıllardan beri sağlık hizmetlerinden uzak kalmış birinin bakan danışmanı olması oldukça garip bir durum.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın mutlak suretle kamuoyunu aydınlatması gerekir. Kamuoyu şu soruların cevabını merak etmektedir:

– Ferhat Göçer açıktan atama yoluyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanmış mıdır?

– Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne girişi yapıldıktan bir gün sonra iki hafta rapor almış mıdır?

– İki hafta sonra hastaneden ayrılışını yapmış mıdır?

– Ferhat Göçer 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’na tabii ise nasıl konser vermeye devam etmektedir?

– Memurların ticari bir kazanç ve gelir elde edilebilecek ek iş yapmaları yasak değil midir?

– Göçer’in aylık maaşı ne kadardır?

“5 bin Türk Lirası maaş alacak, konser vermeye devam edecek”

Göçer’in aylık maaşının 5 bin Türk Lirası olduğu yönünde basına yansıyan haberlere de değinen CHP’li Usluer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı son derece önemli bir kurum. 80 milyon vatandaşın sağlık sorunlarının merkezi olan bu kurumda son yıllarda ciddi sorunlar var. Cemaat ve tarikatların oldukça etkin olduğu kurumda liyakatsiz bürokrat atamaları çalışma huzurunu bozmuş ve ciddi kutuplaştırmalara yol açmıştır.

15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra liyakat ve ehliyeti esas alacağız diyen AKP hükümeti anlaşılan o ki hiç ders almamış. Türkiye genelinde birçok hastanede idari kadrolar boş durumda. Sağlık sisteminin acil çözüm bekleyen birçok sorunu var. Sayın Bakan bunlara çözüm arayacağına Bakan olduktan sonra ilk iş olarak sanatçı Ferhat Göçer’i açıktan atama yoluyla danışman yapıyor. Normal bir doktor mesaisi bitince muayenehanede kendi mesleğini bile icra edemezken Ferhat Göçer nasıl oluyor da memur olduğu halde mesleği dışında ek iş yapabiliyor?

Sayın Göçer’in konser programına baktım neredeyse boş günü yok. Son dört günde her gün konser vermiş. Bir gün Edirne’de, diğer gün Antalya ve Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Bodrum, Çeşme şeklinde devam etmiş konserlerine. Bu kadar yoğun konser programından ne zaman vakit bulup danışmanlık yapacağını çok merak ediyorum.

Gördüğüm kadarıyla Ekim ayı programı da oldukça yoğun. Ekim ayında Sakarya, Şanlıurfa gibi illerde konserleri var. Ayrıca klip çekimi gibi işler de yapacakmış. Sayın Bakan umarım kamuoyunu bu konuda aydınlatır. ​