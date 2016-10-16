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CHP’den Sabah yazarına dava

“Pasaport kayıtları ve yurtdışı giriş çıkış kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz”

16 Ekim 2016 20:49

CHP'li Umut Oran, Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak ve Sabahat Akkiraz, "Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiler" iddiasını gündeme getiren Sabah yazarı Mahmut Övür hakkında suç duyurusunda bulundular ve tazminat davası açtılar.

Sözcü’nün haberine göre, Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı: 

”Asılsız ve maksatlı iftiralar ile algı operasyonu yapılmak istenmekte ve Fethullahçı Terör Örgütü ile yapılan haklı mücadele sulandırılmaya çalışılmaktadır. Şüpheli, terör örgütü lideri ile gerek fikren, gerek inanç kimliği, gerekse ideolojik olarak bir araya gelmesi kesinlikle ihtimal dahilinde olmayan kişileri irtibatlı göstererek basın yoluyla hakaret ve iftira suçunu işlemiştir. Bu nedenle anılan yazıları yazan şüpheli, bilerek ya da bilmeyerek şahsi kanaatimizce FETÖ'ye yardım ve yataklık etmiş olmaktadır. Bu türden yazılar, gerçek suçluların masum insanların kimliğinde aklanmasına yol açmaktadır. Pasaport kayıtları ve yurtdışı giriş çıkış kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz. İlgili gazeteden, bu yanlıştan ve iftiradan dönülmesi istenilmesine rağmen şüphelinin aynı hakaret ve iftiralara devam etmesi kasıtlıdır ve cezalandırılmalıdır.”

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