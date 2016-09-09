Ahmet Hakan: Mahmut Övür, Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen ile görüşen ilk CHP'li olmuyor mu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Gürsel Tekin, Sabahat Akkiraz, Umut Oran ve Erdoğan Toprak'ın Pensilvanya'da Fethullah Gülen ile görüştüğünü iddia eden Sabah yazarı Mahmut Övür ile ilgili olarak "2015 yılına kadar CHP üyesiymiş. 2015’ten sonra da AK Parti üyesi olmuş. Mahmut Övür, biri 2009’da, diğeri 2013’te iki kez Pensilvanya’ya gidip Gülen’le görüştüğünü söylüyor. Bu durumda Pensilvanya’ya gidip Gülen’le görüşen ilk CHP’li Mahmut Övür olmuş olmuyor mu?" dedi.

Mahmut Övür'ün iddiasını yalanlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Değil Gürsel Tekin’in, ailemin içinden herhangi birinin fotoğrafını paylaşınlar, Taksim Meydanı’nda kendimi asmazsam dünyanın en aşağılık adamıyım. Size 3 gün süre. Bilgi kaynağınız o aşağılık kimse, bunu bilmek istiyoruz. Yazmazsanız yargıya gideceğim" demişti.

Ahmet Hakan'ın "Kadir Topbaş'ın damadı meselesi" başlığıyla yayımlanan (9 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dört CHP’linin Pensilvanya’ya gittiklerini yazmış Mahmut Övür.

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Bizim İsmail Saymaz yakalamış olayı:

Mahmut Övür 2015 yılına kadar CHP üyesiymiş... 2015’ten sonra da AK Parti üyesi olmuş.

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Mahmut Övür, biri 2009’da, diğeri 2013’te iki kez Pensilvanya’ya gidip Gülen’le görüştüğünü söylüyor.

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Bu durumda Pensilvanya’ya gidip Gülen’le görüşen ilk CHP’li Mahmut Övür olmuş olmuyor mu?