CHP’den Reyhanlı için ulusal yas teklifi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, Reyhanlı saldırısının yapıldığı 11 Mayıs gününün ulusal yas ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Teklif, söz konusu tarihin yas ve anma günü olarak ilan edilmesini ve bu kapsamda törenler düzenlenmesini öngörüyor.

CHP Hatay Milletvekilleri Refik Eryılmaz, Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in imzalarıyla verilen Reyhanlı için yas ilan edilmesine ilişkin kanun teklifinin gerekçesi şöyle:

11 Mayıs günü Reyhanlı’da patlayan bombalar Türk halkında bir travma meydana getirdi. Olay sonrası gittiğim memleketim Reyhanlı adeta bir savaş meydanını andırıyordu. Dilerim Rabbim milletime bir daha böyle acı olaylar yaşatmaz. Eşimizi dostumuzu, arkadaşlarımızı, bu hain saldırıda kaybettik. Bu dramı anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Fakat bu süreci susarak geçiştiremeyiz, bu travmayı ancak birlikte aşabiliriz.

Reyhanlı’da bu kanlı saldırının planlayıcısı, uygulayıcısı her kim olursa olsun bu korkunç insanlık suçunu işleyenleri, bu alçaklığın mimarlarını lanetliyor ve kınıyoruz.

51 kişinin hayatını kaybettiği, 100 civarında yaralımızın hastanelerde ayakta tedavi edildiği, halen çeşitli hastanelerde tedavi gören çok sayıda vatandaşımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Reyhanlı’da 452 iş yeri hasar gördü, 62 araç bombaların etkisi ile tahrip oldu, 293 konutta ise çeşitli hasarlar oluştu. Reyhanlı halkının yalnız olmadığını bu maddi ve manevi yok etme girişimi karşısında bütün Türkiye’nin aynı sesi verdiğini bir kez daha bütün dünyaya ve terör odaklarına gösterme mecburiyetimiz bulunmaktadır.

Suriye’de devam eden çatışmalar, patlayan bombalardan da anlaşılacağı üzere, ülkemize sıçramıştır. Reyhanlı’da onlarca insanımız vahşice katledildi ve onlarcası da yaralandı. Bir ulusu ulus yapan acıda, tasada, sevinçte aynı duyguları hissetmek, aynı acının ateşinde yanmak değil midir? Bütün bu sebeplerden ötürü 11 Mayısın Ulusal Yas ilan edilmesini talep ediyoruz.

Bu kanun teklifi ile Reyhanlı’da yaşanan acının ulusun tamamın acısı olduğunun gösterilmesi ve 11 Mayısın Ulusal Yas Günü olarak ilan edilmesi amaçlanmıştır.