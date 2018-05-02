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CHP'den Perinçek'e ret: Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik

"Türkiye, İki yıl içinde yeniden seçime girecek"

02 Mayıs 2018 16:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Vatan Partisi'ni arayıp, "Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dediği ifade edildi.

Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi arasında ittifak kurulması önerisinde bulunduğunu, Kılıçdaroğlu’nun bu öneriye “Ben buna varım, ikna edelim” cevabını verdiğini iddia etti. Ancak 24 Haziran'daki erken seçim dolayısıyla siyaset gündeminin sürekli değiştiği Ankara'dan farklı bir bilgi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı telefonla arayarak, “Biz CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık. Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dediği öğrenildi.

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Perinçek: 2 yıl içinde Türkiye tekrar seçime gircek

Telefon olayını doğrulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ABD bizi istemiyor. Vatan Partisi; hem MHP’den hem AKP’den oy çekebilecek bir partidir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. İki yıl içinde de Türkiye yeniden seçime girecek ve biz hak ettiğimiz yere geleceğiz."

CHP; İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifaka gitme kararı almıştı.

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