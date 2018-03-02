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4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı

İttifak yapacağını açıklayan 4 parti de sağ görüşü paylaşıyor

02 Mart 2018 18:21

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapma kararının ardından yeni bir ittifak açıklaması daha geldi. 

Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi 2019 seçimleri için ittifak yapacaklarını açıkladı. 4 partinin de sağ görüşü paylaşması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile bir araya gelerek kurduğu ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, 'Cumhur İttifakı'nın kendi aralarında fiili olarak uygulamaya başladıklarını ifade etmişti.

Doğru Yol Partisi, 1 Kasım 2017 seçimlerinde yurt içinden 13 bin 674, yurt dışından 455 oy almıştı. 1 Kasım seçimlerinde yer almayan Hak ve Adelet Partisi'ne ise 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimde Türkiye'den 5112 yurt dışından 595 oy çıkmıştı. Anavatan Partisi ile Adalet Partisi ise 2015'teki iki genel seçime de katılmamıştı. 

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