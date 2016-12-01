CHP'den Öğrenci Yurtlarını İnceleme Alt Komisyonu başvurusu

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, başkanvekili olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına, Öğrenci Yurtlarını İnceleme Alt Komisyonu kurulması için başvuruda bulundu. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların, öğrencilerin baskı altına alınmaya çalışıldığını gösterdiğine dikkat çeken Sarıhan, "Namazda Diriliş, Gençler Her Cuma Sabah Namazında Huzurda Buluşuyor"’ şeklinde çağrılara dikkat çekti.

Sarıhan’ın TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı’na Öğrenci Yurtlarını İnceleme Alt Komisyonu kurulmasına ilişkin bugün yaptığı başvuru şöyle:

Ailelerinden uzak, İl dışında okuyan öğrenciler, öğrenim gördükleri süre içerisinde barınma ihtiyacını karşılamak üzere yurtlarda kalmaktadırlar. Öğrenciler için yurtlar; evleri gibidir. İçinde mutlu olduğu, tehlikelerden korunduğu, kendini güvende hissettiği alanlardır.

Özel veya kamu olmak üzere (üniversite, lise, ortaöğretim, ilköğretim) okumak için okulların bulunduğu kente gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, devlet yurtlarını tercih etmektedir. Devlet yurtları kalacak yer seçenekleri içinde ekonomik anlamda en uygun yerlerdir. Öğrenciler için, herhangi bir ideolojik baskının olmaması gereken, kendi kararları ile hareket edecekleri, zamanlarını bilimin hizmetine verecekleri barınma mekânlarıdır.

Ne var ki, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı bu yurtların resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar, öğrencilerin baskı altına alınmaya çalışıldığını göstermektedir. Örneğin; Kredi Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından 13 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde yapılan paylaşımda ‘’Manevi Rehber Eşliğinde, Gençlerle Sohbet’’ yapıldığı belirtilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan diğer Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlükleri’nin resmi sosyal medya hesaplarında da buna benzer paylaşımların yapıldığı görülmektedir.

Anayasa’da yer alan Din ve vicdan hürriyeti başlıklı 24.maddesi: ‘’ Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (…)Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.’’ olarak ifade edilmiştir.

Ayrıca KYK İl Müdürlüklerinin hesaplarında ‘’Namazda Diriliş, Gençler Her Cuma Sabah Namazında Huzurda Buluşuyor’’ şeklinde çağrıların yapıldığı ve katılım gösteren öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı görülmektedir. Bu doğrultuda sohbete katılan ile katılmayan ve namaz kılmaya giden ile gitmeyen arasında sıkıntıların oluşmasına meydan verecek bir durumun olduğu gözlenmektedir. Son olarak da, Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan 'Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda yangın çıkmıştır. Alevler kısa sürede içi ahşap, zemini halı kaplı iki katlı binayı sarmış ve çıkan yangında 10 öğrenci, 1 küçük çocuk ve 1 eğitmenin cesedine ulaşılmıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgiler dikkate alındığında, ihmalin söz konusu olduğu, gerekli tedbirlerin alınmadığı ortadadır.

Fethullah Gülen’in yurtlarda yarattığı ideolojik sarsıntı da dikkate alınarak, Ailelerden Devlete emanet olan çocukların olumsuz yönde etkilenmemesi, güvenliklerinin sağlanması, özel ve kamusal tüm barınma mekanlarının (yurtların) denetlenmesi, gerekli araştırmaların yapılması, yasal, idari ve yapısal eylem ve işlemleri gerçekleştirmek üzere 3686 Sayılı Yasa’nın 4.maddesinin d bendiyle komisyonumuza verilen yetkiyle “Öğrenci Yurtlarını İnceleme” alt komisyonu kurulmasını saygı ile dileriz.