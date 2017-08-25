CHP'den MİT tepkisi: Başbakanlık, 'boş bakanlığa' dönüşüyor

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu iki KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile 'MİT'in Cumhurbaşkanına bağlanması' ve 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verilmesi' en çok tartışılan düzenlemeler oldu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Milli İstihbarat Kurulu oluşturulması ve MİT müsteşarının tanıklığının Cumhurbaşkanı iznine bağlanmasını eleştirdi. Sarayın hafiye devleti kurulduğunu söyleyen Gök, "Anlaşılıyor ki Recep Tayyip Erdoğan büyük bir korku içerisinde" dedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Gök, bugün yayımlanan KHK'ları şu sözlerle değerlendirdi:

"MİT, Erdoğan’a göre dizayn ediliyor"

"Başbakanlık güvenlikle, istihbaratla ilgili yetkilerini olduğu gibi bırakarak tam bir ‘boş’ bakanlığa dönüşüyor. Açıklanan bu kararnamelerle artık Binali Yıldırım’a ‘inAli’ demişlerdir. Sarayın hafiye devleti kuruluyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın hafiye devletidir bu. MİT bildiğiniz gibi Recep Tayyip Erdoğan hangi makamdaysa ona göre bağlanıyor. Yani MİT Erdoğan’a göre dizayn ediliyor. Burada Recep Tayyip Erdoğan kendi derin devletini kuruyor. Hem kendi partisinin hem de Türkiye ile ilgili istihbaratı bir hafiye devleti adı altında tanzim eden bir anlayıştır bu. Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan’a olan güvensizliğidir, MİT’e olan güvensizliğidir, MİT’i dizayn etme çabasıdır. Şu anda MİT millilikten çıkmıştır. Binali Yıldırım’ın Başbakanlık’tan ceketini alıp çıkması gerekir. Bu yetkiler elinden alındıktan sonra hangi güvenliği nasıl sağlayacaksın? Anlaşılıyor ki Recep Tayyip Erdoğan büyük bir korku içerisinde. Kendi Başbakan’ından korkuyor, kendi parti teşkilatlarından korkuyor. Korku duvarları sarmış durumda. Böyle bir tablo Abdülhamit’in istibdat yönetimini dahi bizlere aratır.”

"İktidar vesayetinde bir mahkeme kurulmak isteniyor"

Yeni KHK ile milletvekillerinin soruşturulması ve kovuşturulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeleri yetkilendirildi. Gök bu düzenlemeyle ilgili de şunları söyledi:

"Eski Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni hatırlatan özel yetkili mahkeme kuruluyor. Milletvekili üzerinde hükümetin tayin edeceği savcı ve hâkimlerle Demokles’in kılıcı gibi sallandırılacak savcılık ve mahkeme tayin ediliyor. Burada yapılmak istenen çok açıktır, iktidarın vesayetinde bir mahkeme kurulmak isteniyor."