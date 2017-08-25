HDP’li Baydemir: Meclisi devre dışı bırakma KHK'sı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, yayımlanan iki kanun hükmünde kararnameye (KHK) tepki göstererek, “Meclisi tümden devre dışı bırakma KHK’sidir” dedi.

Mecliste düzenlediği basın toplantısında olağan üstü hal (OHAL) kapsamında KHK ilgili soruları yanıtlayan Osman Baydemir, “21. yüzyılda bu ülkenin KHK’larla yönetilmeye çalışılması en büyük yönetememe krizidir. 16 Nisan referandumundan sonra Meclis işlevsizleştirildi. Bu son KHK, Meclisi tümden devre dışı bırakma KHK’sıdır. Örneğin, milletvekillerinin Anayasa’nın 83. maddedeki dokunulmazlıklarına ilişkin hüküm ortadan kaldırılıyor. Savcıya, dilediği zaman milletvekilini soruşturma ve onu yargılama kapısı açıyor. Artık Meclisteki prosedürün işletilmesine gerek bırakmayacak yasa dışı bir madde. KHK Anayasa maddesini ortadan kaldırabilir mi?” diye sordu.

“Bir parti yargısı inşa ediliyor”

MİT müsteşarının direkt cumhurbaşkanına bağlanmasına ilişkin KHK ile ilgili de konuşan Baydemir şunları söyledi:

“Onun soruşturulma izni cumhurbaşkanına veriliyor. Bir MİT mensubunun yargılanması da MİT başkanına bağlanıyor. Öte yandan kamu görevlileri hakkında soruşturma açılması için ilgili mülki idare amirinin soruşturma izni vermesi gerekiyor ama milletvekili soruşturulabiliyor. Bu kararname milletin iradesine bir savaş ilanıdır. Kurulmak istenen AKP-MHP rejiminin en belirgin hukuk ve yasa dışı kararnamesidir.

4 bin yeni hakim ve savcının alımının kapısı aralanıyor. Bir parti yargısı inşa ediliyor. Parti polis teşkilatı inşa ediliyor. Parti devleti inşa ediliyor. Kabul edilemez. Yasaya aykırıdır. Anayasa’ya aykırıdır, ahlaka aykırıdır.”