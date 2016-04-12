CHP’den Milli Eğitim Bakanı Avcı için gensoru: Suça ortak oldu

CHP, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı için yeni gensoruyu Meclis gündemine getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Ensar, TÜRGEV, Birlik, Hayrat ve Hizmet Vakıflarıyla yaptığı protokollerle, ‘Öğretimin birliği’ ilkesine zarar verdiği öne sürülen önergede, Bakan Avcı’nın 'yasa ve anayasaya aykırı uygulamalarıyla çocuk istismarlarında suça ortak olduğu' iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ensar Vakfı’nda 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin onlarca öğrenciye tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından CHP, “Çocuklara yönelik istismar vakalarının artmasına neden olduğu ve yönetme gücünü kaybettiği” gerekçesiyle Nabi Avcı hakkında gensoru açılmasını talep etti.

Ensar Vakfı'nın evlerinde yaşanan tecavüz skandalının gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı şunları söylemişti;

"Çok üzücü bir olay, çok utanç verici bir olay. Zaten konu yargıya intikal etmiş, benim bu konularda daha fazla söyleyecek bir sözüm de yok. Soruşturmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Onun dışında MEB, pek çok sivil toplum kuruluşuyla imzaladığı protokollerle işbirliği yapıyor, yapacak, bundan önce de yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır.

Ensar Vakfı da bizim çok verimli işbirliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarımızdan biridir. Herhangi bir kişinin, o sivil toplum kuruluşuyla ilişkisinin ne düzeyde olduğunu da bilmediğimiz bir kişinin, suç veya suçlardan ötürü topyekün bir camiayı töhmet altında bırakmak doğru değildir. Başka sivil toplum kuruluşlarıyla da benzer işbirliklerimiz var. Bundan sonra da eğitime katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimizle, vakıflarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Eğitime katkıda bulunan her türlü sivil toplum kuruluşuyla, vakıfla, dernekle, kamu kuruluşuyla işbirliği yaparız."