CHP'den 'masaya dönme' şartı: Başkanlık sisteminden vazgeçilsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Başbakan başkanlık sevdasından vazgeçtiğini açıklarsa masaya dönmeyi düşünürüz ama bunun için de MYK'da karar almamız gerekiyor" dedi.

Bülent Tezcan, 24. Yasa döneminde üzerinde uzlaşılan 60 madde ile yargı bağımsızlığı konusunda yapılacak yeni çalışmanın TBMM’den geçirilmesi önerilerinin AKP tarafından kabul edilmediğini söyledi. Üçüncü toplantıda dağılan komisyonda hükümet sistemine ilişkin ön sorun çözülmeden ilerlemenin mümkün olmadığını anlatan Tezcan, "AKP Başkanlık rejimini getirelim sonra tartışalım diyor. Yani 6 aylık süreçte Cumhurbaşkanı, Başkanlık rejimi kampanyası yapacak. Devletin bütün olanakları kullanılacak. Biz tüm bunların yan kol faaliyeti olarak böyle bir oyunun parçası olmayız” dedi. AKP sözcüsü Ömer Çelik’in komisyon görüşmeleri tutanaklarının açıklanması önerisine de, Tezcan, “ Biz de açıklanması istiyoruz. Bizim arkasında duramayacağımız hiçbir şey yok. Ayrıca milletimiz kim demiş görsün” dedi.



“Hükümet sisteminde anlaşma olmadan Anayasa olmaz”



Anayasa Uzlaşma Masasına en baştan üç kırmızı çizgi ile oturduklarını ve bunları komisyonla paylaştıklarını söyledi. Parlamenter sistem, darbe hukuku izlerinin silinmesi ve Anayasa’nın ilk 4 maddesine dokundurtmayacaklarını anlatan Tezcan, “Hükümet sistemiyle ilgili ön sorunu çözelim ve ilerleyelim dedik. Çünkü meseleyi çözmeden yeniden başlamanın anlamı yok. Bunu çözemiyorsak, geçmiş dönemde üzerinde uzlaşılan 60 madde var. Yargı bağımsızlığını da ekleyelim belli bir süre verelim komisyon çalışsın ve bunu çıkaralım dedik. Kabul etmediler” dedi.



“Başkanlık kampanyasında zaman kazanmak isteniyor”



Hükümet sistemi üzerinde anlaşmadan Anayasa yapmanın mümkün olmadığını söyleyen Tezcan, AKP’nin Anayasa yapma konusunda samimi olmadığını söyledi ve “ AKP Hazirana kadar bir süre öngörüyor. Bu süre içinde Cumhurbaşkanı Başkanlık rejimi için çalışmalar yapacak. AKP’nin derdi kampanya süresine ihtiyacı olana zamanı bulmak. Yani sonunda parlamentodan bir şey yapamayacağını göstermek. ‘Ey milletim günlerce tartıştılar ve Anayasa yapamadılar. Gel sen karar ver diyecekler. Biz bu oyunu bozduk”

“AKP patronlu Başkanlık sistemi istiyor” diyen Tezcan, “Biz zamanı oynayarak geçirecek bir parti değiliz. Başta mutabakat sağlamadan hadi görelim bakalım demek zamana oynamaktır”. dedi.