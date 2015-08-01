CHP'den koalisyon çağrısı: Milletimiz bize uzlaşın dedi, koltuk hevesinde değiliz

AKP ve CHP heyetleri, ilk üçü Ankara Palas'ta yapılan koalisyon görüşmelerinin dördüncüsü için bu kez TBMM çatısı altında bir araya geldi. Görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç açıklama yaptı. Koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Koç "Makam mevki koltuk pazarlığı yapmadık yapmıyoruz. Önemli olan kimlerin hangi koltukta değil milletimizin neler kazanacağıdır" dedi.

Çözüm sürecinin yeniden başlaması ve terörün olaylarının durması gerektiğini kaydeden Haluk Koç, "Millet olarak teröre çok bedeller ödedik. Bu ülkede yaşayan kimse bu ıstırabı yaşamayı hak etmiyor. Babasına sarılarak uyuması gereken çocuklar babalarını naaşına bakarak gözyaşı dökmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:



'Herkese seslenmek istiyoruz'





Bugün koalisyon görüşmeleriyle ilgili başka bir toplantı yaptık. Ne yazık ki her gün içimizi yakan üzüntüye boğan haberler alıyoruz. Dün iki polisimiz bugün uzman çavuşumuz şehit oldu. Dün gece Pozantı’da kaybettiğimiz şehitlerimizden biri 32 diğeri 29 yaşında. İkisi de evle çocukları var. Şehidimizin 5 yaşındaki evladı annesinin yanında al bayrağa sarılı tabuta sarılmış babasına sarılır gibi ağlıyor.



'Bedeller ödedik'





Herkese seslenmek istiyoruz. Hangi anne-baba insan böyle bir manzara karşısında sessiz kalabilir. İsyan ediyoruz. Millet olarak teröre çok bedeller ödedik. Bu ülkede yaşayan kimse bu ıstırabı yaşamayı hak etmiyor. Babasına sarılarak uyuması gereken çocuklar babalarını naaşına bakarak gözyaşı dökmesin istiyoruz.



'Kendi çıkarlarımızı'





Bu bedelleri ödememek daha beterlerini yaşamamak için en büyük sorumluluk siyasilere düşüyor. Siyaset Türkiye bedel ödemesin diye ödemeye razı olan insanla olur. Hepimiz bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Çok boyutlu güvenlik sorunlarıyla da karşı karşıyayız. Suriye’deki iç savaş nedeniyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biriyiz. 900 km lik kara sınırımızın güvenliği tartışmalı. Kafkaslarda ve kuzeyimizde yep yeni bir tablo kuruluyor. AB ve ABDdünyanın en büyük anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyorlar.



Biz bu gelişmeleri uzaktan izliyoruz. Ekonomi alarm veriyor. İş dünyası 2015’i kaybettiğimizi açıkça söylüyor herkes 2016’yı kaybetmekten korkuyor. Devlet kurumlarında büyük sorunlar var. Yargı emniyet ve bürokrasinin her alanında reform gerektiği açık. Fırtınalı denizin ortasındayız dalgalar kabarıyor ve gemi su alıyor. Hepimiz geminin içindeyiz, bedelini hep beraber ödeyeceğimizi biliyoruz. Böyle zamanda bizler küçük hesapların peşinde koşamayız. Türkiye’ye bedel ödetmeye göze alamayız. Kendi çıkarlarımızı Türkiye’ninkilerin önüne koyamayız. CHP böyle bir anlayışı kabul etmemektedir. Biz siyasete bir şey kazanmak için girmedik. Önce Türkiye diyoruz başka da bir şey söylemiyoruz.



'Milletimiz bize...'

CHP olarak koalisyon görüşmelerine böyle bir sorumlukla başladık. Bugün görüşülen herhangi bir koalisyon değildir. Birikmiş sorunları çözebilecek özelliklere sahip koalisyon çalışmasıdır. Milletimiz bize birbirinizle görüşün uzlaşın sorumluluğu yükledi.



'14 ilkeyle çağrıda bulunduk'



Siyaset en sıkıntılı günlerde kişisel çıkar arama aracı değildir. Sonuç istediğimiz gibi çıkmayınca haydi bir daha diyemeyiz. Bizler halkı vekiliyiz. Halkımız ne emrederse ne işaret ederse onu yerine getirmekle sorumluyuz. Kimseye kapıları kapatmadık, ötekileştirmedik, yok saymadık. Tüm partilere hak ettikleri saygı ile yaklaştık. 14 ilkemizi paylaşarak çağrıda bulunduk. Ak Parti ile koalisyon görüşmelere bu esaslar çerçevesinde başladık.



Görüşmelerin başladığı gündün bu yana görüşlerimizi samimiyetle paylaştık. Makam mevki koltuk pazarlığı yapmadık yapmıyoruz. Önemli olan kimlerin hangi koltukta değil milletimizin neler kazanacağıdır. Bugün itibariyle toplumsal uzlaşı alanı altında Kürt sorunu din ve inanç özgürlüğü bakımdan inanç gruplarının talepleri kuma talebi ve medya özgürlüğü gündeme alındı. CHP taleplerini düşüncelerini paylaştı.

Bugün itibari ile toplumsal uzlaşı altında kürt sorunu, çeşitli inanç gruplarının talepleri kamu yönetimi, medya yönetimi konuları başlık olarak yer aldı. Pazartesi günü son görüşmemizi yapacağız.

Görüşmeye katılanlar





AK Parti ile CHP heyetleri arasında, hükümet kurma süreci kapsamında, gerçekleştirilen görüşmelerin dördüncüsü bitti.. TBMM Tören Salonu'nda yapılan görüşme, saat 14.15'te başladı. Görüşmenin gündeminde çözüm süreci, kamu düzeni, bürokrasi ve medya başlıklarının olduğu öğrenildi. AK Parti'nin görüşme heyetinde Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan YardımcısıNuman Kurtulmuş, Antalya Milletvekili Lütfi Elvan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Malatya Milletvekili Taha Özhan bulunurken CHP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke, İstanbulMilletvekili Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek yer aldı.

