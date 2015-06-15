CHP'den Kılıçdaroğlu'na koalisyon için tam yetki

CHP Parti Meclisi komisyon görüşmeleri için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, çarşamba günü CHP’li belediye başkanlarını Ankara’da toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına değindi ve ''Seçim sonrasında yüzde 40’lık ve 60’lık denge oluştu. Ve hükümet kurma görevi yüzde 60’lık bloğa düşüyor. İlkelerimizi koyalım o çerçevede bir araya gelelim. Oturalım, adam gibi hükümet kuralım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Bütün siyasi parti liderlerini davet edip görüşeceğim'' şeklindeki sözlerine de yanıt veren CHP lideri, ''Cumhurbaşkanı anayasal sınırların içine çekilmelidir. O makam her şeye maydanoz olan makam değildir. Koalisyon görüşmelerini yapacak kişi, sayın Cumhurbaşkanı'nın yetki vereceği kişidir. Bizimle ne görüşülecek? Niçin koalisyon yapmıyorsunuz mu diyecek? Öyle gizli kapaklı ortamlarda olması da çok şık değildir. Arka kapı diplomasisine evet, ama gizli kapaklı ikna edelim, buna bizim kapılarımız kapalı'' ifadelerini kullandı.