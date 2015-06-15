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Ekonomi

Kılıçdaroğlu konuştu, dolar yükseldi

Dolar, Kılıçdaroğlu'nun konuşması devam ederken 2.7420'yi görerek gün içindeki en yüksek seviyesini test etti

15 Haziran 2015 16:17

Güney yatay başlayan ve işsizlik verilerinin açıklanmasından sonra yükselişe geçer dolar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koalisyonla ilgili, “Seçim sonrasında yüzde 40’lık ve 60’lık denge oluştu. Ve hükümet kurma görevi yüzde 60’lık bloka düşüyor" açıklamalarından sonra 2.7420’ye çıkarak gün içindeki en yüksek seviyesini gördü. Dolar Kılıçdaroğlu'nun konuşması devam ederken saat 11:22'de günün zirvesine çıktı.

Dolar Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması devam ederken 2.7420'yi görerek gün içindeki en yüksek seviyesini test etti.

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