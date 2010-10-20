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Politika

CHP'DEN KILIÇ'A: CÜBBENİ ÇIKAR GEL ANKARA (A.A)

20 Ekim 2010 21:14

-CHP'DEN KILIÇ'A: CÜBBENİ ÇIKAR GEL ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın siyasete çok hevesli olduğunu ve iktidara can simidi uzatarak bunu ortaya koyduğunu iddia ederek, ''Cübbeni çıkar gel'' dedi.   Tekin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamalarına,  yazılı bir açıklama ile cevap verdi.   Açıklamasında Kılıç'ın sözlerinin ''siyasete çok meraklı olduğunu ve yol almak istediğini bir kez daha ortaya koyduğunu'' ileri süren Tekin, ''Madem öyle kendisine sesleniyorum: Organize hukukun parçasısın, siyasete de çok heveslisin. Sürekli olarak iktidara can simidi uzatarak bunu ortaya koyuyorsun. Madem öyle cüppeni çıkar gel'' ifadelerini kullandı.

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