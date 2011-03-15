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Politika

CHP'DEN KILIÇ HAKKINDA "REDDİ HAKİM" TALEBİ TBMM (A.A)

15 Mart 2011 15:26

-CHP'DEN KILIÇ HAKKINDA "REDDİ HAKİM" TALEBİ TBMM (A.A) - 15.03.2011 - CHP, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakkında ''reddi hakim'' talebinde  bulunacak. CHP'liler Yargıtay ve Danıştay'da yeni daireler kurulması, üye sayısının artırılması ve bazı kurulların yeniden oluşturulmasını öngören yasanın bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine gidecek.  Başvuruda, ''yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu'' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakkında ''reddi hakim'' talebinde de bulunulacak. CHP Grup toplantısının basına kapalı bölümünde başvuru için milletvekillerinden imza toplandı. Alınan bilgiye göre, ''Danıştay ve Yargıtay'da daire ve üye sayısının artırılması, her dairede birden fazla heyet oluşturulabilmesi, daireler arasında iş bölümünün yeniden belirlenmesi ve bazı üst kurulların yeniden oluşturulması''na yönelik hükümlerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenecek. ''Adli Tıp Kurumu Başkanlığının birim ve müdürlüklerinin yönetmelikle belirlenmesi, hakim ve savcıların değil, devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi ve yasanın Bakanlar Kurulunca yürütülmesi'' de itiraz konusu edilecek.

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