CHP’den KDV ve ÖTV indirilsin önerisi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, Türkiye'de üretilen mallara uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında indirim öngören kanun teklifi verdi.



Özbolat'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi kanunlarında değişiklik yapıyor.



Teklife göre, Türkiye'de üretimi yapılan KDV'ye tabi tüm mallara uygulanan vergi oranlarıyla, Türkiye'de üretilen mallara uygulanan ÖTV oranları, 6 ay süreyle yüzde 30 indirilecek.



Teklifin gerekçesinde, küresel krizin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği son günlerde ortaya çıkan sorunların çözümünde, daha fazla beklemenin, yaranın tedavisini imkansız hale getireceği belirtildi.



Büyük işletme ve fabrikaların, kapılarına kilit vurma noktasına geldiğinin ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:



"Nasıl bir insan kalp krizi geçirdiği zaman yapılacak şok uygulaması, hastayı hayata yeniden döndürüyorsa, Hükümetimizin de böyle iktisadi kriz ortamı için bir şok uygulayarak, ekonominin çarklarını yeniden çalıştırmak en acil görevi haline gelmiştir.



Kanun teklifi, ekonomik yaşamın canlandırılmasını, işsizliğin önlenmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, yerli üretim yapılan tüm tesislerimizin korunması ve ülkemizin küresel kriz ortamından en az zararla çıkmasını amaçlamaktadır."

