CHP'den istifa eden Çıray: Bizim amacımız yüzde 51 olmak (3)

\'YOLDA BULDUKLARIMIZLA DEĞİL TÜM ÖRGÜTÜMÜZLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ\'

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray\'ın partisinden istifasını değerlendiren CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, istifaya üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Başka mecralarda arayış içinde olanları geçmişten bugüne gördük. Siyasi yaşamdan silinip gittiler. Aytun Bey’in özelinde bunu dilediğim için söylemiyorum ama CHP güçlü bir partidir. CHP cumhuriyetin kurucu partisidir, tüm örgütleriyle yoluna yürümeye devam edecektir. Bizim bir tek hedefimiz vardır. Türkiye’yi öncelikle karanlığa götüren bu süreçten aydınlığa doğru yolunu çevirmek iktidara gelerek ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır. Bu iktidar mücadelemize yolda bulduklarımızla değil tüm örgütümüzle yürümeye devam edeceğiz.\"



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