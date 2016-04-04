CHP'den İnsan Hakları İzleme Komisyonu

CHP, İnsan Hakları İzleme Komisyonu oluşturdu. İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, geçmişten günümüze hak ihlallerinin, faili meçhul cinayetlerin, kayıpların ve katliamların olduğunu ifade edip, “14 yıllık AKP iktidarı devletin devamlılığı ilkesinden yola çıkarak hukuk ve vicdan odaklı bir yüzleşme programı geliştirmek yerine demokratik Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve uluslararası anlaşmalarla resmi olarak benimsenmiş insan hakları ilkelerini hiçe saymakta, yollarına çıkan bu değerleri ne pahasına olursa olsun siyasi ikbal uğruna kaldırılması gereken engeller olarak görmekte” dedi.

İlhan Cihaner, Musa Çam, Ali Haydar Hakverdi, Muharrem Erkek, Hilmi Yarayıcı, Orhan Sarıbal, Canan Kaftancıoğlu ve Dilek Kumcu tarafından temsil edilecek komisyon, aynı zamanda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu CHP üyeleri Veli Ağbaba, Şenal Sarıhan, Fikri Sağlar, Gamze Akkuş İlgezdi ve Mahmut Tanal ile sinerji içinde çalışarak hak ihlallerine karşı etkin mücadele sağlayacak.

Altıok açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu görev anlayışıyla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı temsil ve dayanışma çalışmalarını Zeynep Altıok ile birlikte ülke çapında her alana yayarak çoğaltacak bir İnsan Hakları İzleme Kurulu oluşturduk. Komisyonumuz çalışmalarını sürdürürken temel dayanak noktalarımız elbette ki evrensel hukuk normları e kuvvetler ayrılığı prensipleri olacak.

"İnsan Hakları İzleme Komisyonu, İlhan Cihaner, Musa Çam, Ali Haydar Hakverdi, Muharrem Erkek, Hilmi Yarayıcı, Orhan Sarıbal, Canan Kaftancıoğlu ve Dilek Kumcu tarafından temsil edilecek bu komisyon aynı zamanda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu CHP üyeleri Veli Ağbaba, Şenal Sarıhan, Fikri Sağlar, Gamze Akkuş İlgezdi ve Mahmut Tanal ile sinerji içinde çalışarak hak ihlallerine karşı etkin mücadele sağlayacaktır.

"Yaşama hakkı, eşit yurttaşlık gibi temel insan haklarının korunması yanı sıra gerçek bir demokrasinin yeniden inşası için sömürme ve yok etme üzerine kurulu; ötekileştiren, kutuplaştıran tekçi düşünce sistemi ile STK ve kanaat önderleri ile yakın temas ve iletişim içinde kalarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yol arkadaşlarımla ve tüm örgütümüzle birlikte çıktığımız bu yolda kazananın halkımız olacağı günlere kavuşacağımızdan şüphemiz yok."