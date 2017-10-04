CHP'den hükümete S-400 soruları

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye ile Rusya arasında müzakereleri devam eden S-400 hava savunma sistemini TBMM gündemine taşıdı. Salıcı, hükümete, “İki ülke arasındaki anılı sözleşmenin şartları Rus yetkililer tarafından yabancı basına aktarıldığı gibi teknoloji transferini ve ortak üretimi içermemekte midir?” diye sordu.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun CHP'li üyesi Salıcı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde S-400 hava savunma sistemlerini gündeme getirdi. Salıcı, önergesinde S-400'lerle ilgili Türkiye'den yapılan açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye ve Rusya arasında ‘S 400 hava ve füze savunma sisteminin ülkemizce satın alınmasını konu edinen anlaşmanın imzalandığı ve söz konusu anlaşma bedelinin bir kısmının ülkemiz tarafından Rusya'ya kapora olarak verildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna aktarılmıştır. Aynı konu ile ilgili daha önce Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya'nın teknoloji transferini ve Türkiye ile ortak üretim yapılması talebinin kabul edildiği belirtilmiştir.

"Sisteme müdahalede bulunulamaması milli güvenlik açısından tehlike arz etmekte midir?"

Söz konusu anlaşmanın detayları ile ilgili olarak Rus yetkililer tarafından yabancı basına verilen demeçte; S-400 sistemlerine ait elektronik kodların ve sistemin iç düzeneğine ilişkin bilgilerin ülkemiz ile paylaşılmayacağı, sistemin teknik onarım ve bakım işlemlerinin sadece Rus görevliler tarafından yapılacağı, ülkemiz görevlilerince bu sistemlerin içinin açılamayacağı, bir cismin hangi ülkeye ait olduğunu belirleyen radarın da Rusya tarafından kurulacağı belirtilmiş ve ülkemizin S-400 sisteminin iç mekanizmalarını görme talebi ile anılı radar sistemine ilişkin şifrelerin ve radarın kontrolünün tarafımıza bırakılmasına yönelik taleplerin reddedildiği belirtilmiştir."

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre Salıcı, önergesinde bu bilgiler ışığında Canikli'den şu sorulara yanıt istedi:

"Füze sistemi ne zaman kurulacak?"

* İki ülke arasındaki anılı sözleşmenin şartları Rus yetkililer tarafından yabancı basına aktarıldığı gibi teknoloji transferini ve ortak üretimi içermemekte midir?

* Ülkemize kurulması gündemde olan hava ve füze sisteminin kontrolünün Rusya'da olması ve ülkemizce bu sisteme hiçbir müdahalede bulunulamayacak olması ülkemizin milli güvenliği açısından tehlike arz etmekte midir?

* Söz konusu füze sisteminin ülkemize kurulma tarihi ne zamandır?

* S-400 hava ve füze sisteminin ülkemize kurulmasının maliyeti ne kadardır ve buna ilişkin ödeme koşulları nasıldır?

"Dışişleri Bakanlığı'nın devre dışı bırakılmasının nedeni nedir?"

* İki ülke arasındaki sözleşmenin kapsamında füze sistemine yönelik teknoloji transferi ve ortak üretim yer almıyorsa bir NATO üyesi olarak S-400 hava ve füze savunma sistemini ülkemize cazip hale getiren etmenler nelerdir?

* Anılı sözleşmenin şartları yabancı basına yansıdığı şekildeyse, ülkemizce bu şartların değiştirilmesine yönelik ne gibi diplomatik girişimler olmuştur?

* Tüm sürecin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütüldüğü dikkate alındığında, ülkemizin uluslararası politikasını da ilgilendiren bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın devre dışı bırakılmasının nedeni nedir?