Vergi zammı S-400 füze savunma sistemi için mi?

Silah sistemleri alımından Savunma Sanayi Fonu’nun gelecek yıl 8-9 milyar lira açık vereceğini bildiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerinin üçte ikisinin savunma odaklı olduğunu açıkladı. Karar gazetesine göre Şimşek, vergi zammının Rusya'dan alınması planlanan S-400 savunma sistemiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Karar'da yer alan haber aynen şöyle:

Torba Kanun Tasarısı ile sigara kağıdından, motorlu taşıtlara kadar birçok üründe vergi artışına gidilirken, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerinin üçte ikisinin savunma sanayi odaklı olduğunu açıkladı. Meclis’e sunulan ve 28 milyar lira olması beklenen yeni vergi gelirlerinin 8 milyar lirası doğrudan savunma sanayi fonuna aktarılacak. Bu rakam, Rusya’dan alınması planlanan S400 füze sistemi için telaffuz edilen 2.5 milyar dolarlık rakama denk geliyor. Motorlu Taşıt Vergisi (MTV), tek başına 2,8 milyarlık katkı yapacak. Vergiler konusunda açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek, Suriye ve Irak’taki gerilime dikkat çekti. Arap Baharı sonrasında bölgenin ciddi risklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Şimşek, “Savunma Sanayii Fonu’muz normalde her yıl fazla verir. Yeni silah sistemleri alımları nedeniyle ilk kez Fon gelecek sene 8-9 milyar lira açık verecek. Milli Savunma Bakanlığımızın ilave bütçe talebi söz konusu. Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmak istemez. Bu harcamalar yapılacak. Bu vergi düzenlemelerinin üçte ikisi savunma sanayi odaklıdır” diye konuştu. Bu kapsamda gelecek yıl ilave olarak 17-18 milyar lira harcanacağını dile getiren Şimşek, alınacak bütün tedbirlerin tamamını yaklaşık 28 milyar lira olacağını ifade etti. Şimşek, yapılacak vergi artışlarının savunma harcamalarına gideceğinin anımsatılması üzerine “MTV’den elde edilen ilave gelir 2,8 milyar liraysa, sadece bir silah sistemine vereceğimiz miktar ki ülkemizin savunması için elzem, 9 milyar lira. Bir zaruret ve ihtiyaç olmasa bu düzenlemeleri yapmazdık” diye konuştu. Söz konusu tedbirlerin finanse edilmesi için ya bütçe açığı verilmesi ya da gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizen Şimşek, MTV artışının kapsamına ilişkin de “Artış mevcut bütün araçları kapsıyor” dedi. Şimşek, söz konusu vergi artışına ilişkin bir soru üzerine, “Bize ilk gelen bilgi, sayın Başbakanın bütün bunlarda benzer bir yaklaşım sergilediği yönünde” ifadelerini kullandı.

Hazine'ye borçlanma yetkisi

Diğer taraftan, Rusya’dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemleri, “yüksek etkili koruma” kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Hazine borçlanma limitinin aşılmasına ilişkin bir soruya ise Mehmet Şimşek, şu yanıtı verdi: “Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndaki harcamalar öngörümüzün çok üzerinde. Bakanlar Kurulunun yüzde 10 ilave yetkisi var ama yeterli olmuyor. Torba Tasarı’da ilave borçlanma yetkisi için de bir madde var.”

Taşerona yıl sonuna kadar çözüm

Şimşek, taşeron işçilere kadro konusunun da sorulması üzerine, “Bu sene sonundan önce bu konu tamamen çözülecek. Gerek Maliye Bakanlığımız, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuları epey çalıştılar. Neredeyse artık nihai karar verme aşamasına gelindi ama hükümetimizin verdiği bir söz, Başbakanımız çok net bir şekilde bu sene bu sorunun çözüleceğini söyledi.” değerlendirmesinde bulundu.

Bedelli gündemde değil

Her 100 liralık verginin 24 lirasının eğitime harcandığına işaret eden Şimşek, Türkiye’de eğitime erişimde sorun yaşanmadığını, kalitenin artırılması için çaba gösterildiğini söyledi. Bedelli askerlik konusunda düzenlenen yoğun kampanyalara dikkat çekilmesi üzerine Şimşek, “Daha önce de çok net ifade edildi, ‘gündemde değil” diye. Benim konum değil. Kampanyalar sürekli var.” değerlendirmesinde bulundu.

MTV’de geri adım

Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı’nda Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu 4 saat sürdü. Toplantıdan son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan ve tepki çeken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geri adım işareti verdiği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) değişikliğe gidilmesine karar verildi. Hükümetin aldığı kararla vergi zammı miktarı yüzde 40’tan aşağı çekilecek. Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuyla ilgili şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın dün Meclis resepsiyonunda yaptığı değerlendirme oldu. Farklı kesimlerin de oldu. Bütün bunlar Bakanlar Kurulumuzda ele alındı. Bakanlar Kurulumuz MTV’nin kanun tasarısında öngörülen rakamdan makul bir rakama çekilmesi konusunda karar verdi. Bu konuda Maliye Bakanı Naci Bey gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir.” Hükümet Sözcüsü Bozdağ, yüzde 40’lık MTV zammının alınan kararla yüzde kaça çekileceğiyle ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.