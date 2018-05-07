CHP'den HDP'ye yanıt: Bizim hedefimiz iktidar

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Tezcan, HDP'nin CHP'yi samimiyetsizlikle suçlamasına ilişkin olarak "Ne söylerlerse söylesinler. Biz muhalefet içerisinde bir tartışmanın bir parçası olmayacağız. Bizim hedefimiz iktidar" dedi.

Tezcan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak "Parti rozetini çıkardı ve Genel Başkanımıza teslim etti. Biz bütün toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz milleti ayırmayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz" dedi.

Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

"Devlet Bahçeli milleti korkutmaya çalışmıştır. Milletin gidip imza vermesinden korkan tek adam koalisyonu, tehdit yoluyla imza toplanmasını engellemek istemiştir. Bütün hukuk dışı yöntemlerini kullanarak rakipsiz yarış peşindedirler ama millet bu girişimlerini de boşa çıkarmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağının kuyruğuna takılan Devlet Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ittifak kurmaktan bir rahatsızlık duymamaktadır. FETÖ'nün seçmen ayağı diye tercih ettikleri adaya oy veren yurttaşları tehdit edeceğine ittifak kurduğun partinin aday listelerinde FETÖ'yü mihrap yapmışlara bak. görünce ne yapacaksın Sayın Bahçeli? Bu ne ayak Sayın Bahçeli?

24 Mayıs tarihin'de seçim bildirgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Aday tanıtımını da aynı zamanda yapacağız."