CHP'den deli gömlekli, hunili protesto

CHP İzmir Konak ilçe örgütü üyeleri, 'Bu halkı siz delirttiniz' diyerek hunili eylem yaptı. Konak Meydanı'nda Kemeraltı Çarşısı girişinde, Valilik binası ve tarihi Saat Kulesi arasında toplanan partililer, 'Bu halkı siz delirttiniz', 'İşsizlikle delirttiniz', 'Zamlarla delirttiniz', 'Yasaklarda delirttiniz', 'Yurtlarda delirttiniz' dövizleri açtı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; CHP İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde kurulan hiçbir hükümet döneminde son 14 yıldaki gibi insanların çok sayıda çelişkiyle akıl sağlığını bozacak bir yönetim şekli görmediğini söyledi. Başak, AKP iktidarına seslenerek, “Özgürlük dediniz, basın özgürlüğünü yok ettiniz. Özgürlükçü müsünüz yasakçı mısınız anlamadık, delirttiniz. Sağlık hizmetleri parasız olacak dediniz. Eczanelerden aldığımız ilaç faturalarında sağlık hizmeti ödettiniz. Emekli maaşlarından kestiniz. Halkın sağlığından yana mısınız değil misiniz anlamadık, delirttiniz” dedi.

CHP'li Başak demokrasi, adalet, ekonomi, tarım, kadınlar, çocuklar, ahlak, kiralık işçi, eğitim, terör, Atatürkçülük, dış politika, Lozan anlaşması konularında da iktidarın çelişkili açıklamaları ve icraatlarının halkın akıl sağlığını etkilediğini söyledi.