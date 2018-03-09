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CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ayetleri sorgulamak kulların işi değil

"İslam'ı 14 asır öncesine göre yorumlayan Ak Parti'deki köhne kafalardır"

09 Mart 2018 20:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesi gerektiği' yönündeki açıklamasını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ayetleri sorgulamanın kulların işi olmadığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin düzeltilmesi gerektiğini savunan Altay, "Allah'ın ayetlerini sorgulamak Cumhurbaşkanı'nın işi değil, Erdoğan'ın işi değil. İslam'ın güncellenmesi sözü çok tartışma götürür ama her şeyden önce samimi Müslümanların bu sözü çok sorgulayacağından eminim. Uyarmak benim işim değil, ayetler sorgulanamaz. Ayetleri sorgulamak kulların işi değil" dedi. Altay, şöyle devam etti:

"Yanlış bir ifade umarım düzeltecektik. Türkiye'de yaşayan sağduyu sahibi, mütedeyyin Müslümanlar zaten İslam'ı bugüne uyarlayarak tatbik ediyorlar. 14 asır öncesine göre yorumlayan Ak Parti'deki köhne kafalardır. Kuran gelişmeye açık bir kitap. Nurettin Yıldız’ı mahkeme önüne götürmek varken onu protesto edenleri hakim karşısına çıkaran bir zihniyetin bu konuda söyleyebileceği bir söz olamaz."

8 Mart'ta yaptığı konuşmada 'sözde ilahiyatçılara' tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın" ifadelerini kullanmıştı.

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