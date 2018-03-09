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Nurettin Yıldız'ı savunan milli eğitim müdüründen geri adım: Erdoğan'ın açıklamalarından sonra mesajları sildi

Yılmaz, "Altına çamur atmakla kıymeti düşme; hak gelecek ve batıl yok olacak" edemişti

09 Mart 2018 12:31

7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, kadın ve erkeğin asansörde halvet olabileceğini iddia eden, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların 'şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu' iddia eden İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a destek veren Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası geri adım attı. Yılmaz, aptığı açıklamalarla infial yaratan ve hakkında soruşturma başlatılan ilahiyatçı Yıldız'a destek verdiği mesajlarını sildi ve sosyal medya hesabını kapattı.

Yılmaz'ın desteğini geri çekmesinin zamanlaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden Nurettin Yıldız'a yönelik yaptığı açıklamalardan sonra olması ise dikkat çekti.

Yılmaz, Twitter hesabından "Şeytan bu kez profosörlerini devreye soktu. Ömrünü islama hizmete adamış @nurettinyildiz Hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar. Altın paslanmaz. Altına çamur atmakla kıymeti düşmez. Hak gelecek ve batıl yok olacak. Bize düşen Allah için çok ama çok çalışmaktır" ifadesini kullanmıştı.

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