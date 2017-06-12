CHP’den çıraklık mağduru 800 bin kişi için kanun teklifi

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, mesleki ve teknik ortaöğretim döneminde çıraklık eğitimi gören öğrencilerin, ortalama 3,5 yıl süren çıraklık dönemlerinin emeklilikte sayılması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Çıraklık eğitiminin uzun sigortalılık sürelerine eklenmemesi nedeniyle şu anda yaklaşık 800 bin civarında kişinin mağdur olduğunu belirten CHP’li Emir, “Özellik sanayi bölgelerindeki çalışma şartları göz önüne alındığında çıraklık dönemi, gençlerimiz için en zor koşullarda geçen bir dönemdir. Bu gerçekler ortadayken çıraklık eğitimi süresinin uzun dönem sigortalılıktan sayılmaması bir emek sömürüsü, hak gaspıdır” dedi.

CHP’li Emir, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı’na bir teklif verdi. Teklifle, kanunun ‘Sigortalıların borçlanabileceği süreler’ başlıklı 41’nci maddesine, mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki çıraklık eğitim sürelerinin de eklenmesi öngörülüyor.

Emek sömürüsü, hak gaspıdır

Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin, çıraklık eğitimi kapsamında haftada 4 gün işyerine 1 gün de okula gittikleri vurgulanan kanun teklifinin gerekçesinde, bu dönemin, mesleğe ilk adım özelliği taşıdığını kaydedildi. Gerekçede şöyle denildi:

“Çıraklık eğitimi kapsamındaki 15 yaş ve üzerindeki gençlerimizin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin neredeyse tamamı işyerlerinde çalışarak geçmektedir. Bu gençler, çıraklık eğitimiyle emek gücü olarak çalışma hayatı kapsamına girmektedir. Özellikle sanayi bölgelerindeki çalışma şartları göz önüne alındığında çıraklık dönemi gençlerimiz için en zor koşullarda geçen bir dönemdir. Bu gerçekler ortadayken çıraklık eğitimi süresinin uzun dönem sigortalılıktan sayılmaması bir emek sömürüsü, hak gaspıdır. Çıraklık eğitiminde geçen dönemin sigortalılıktan sayılması, gençlerimizin mesleklerinin başında haksızlığa uğramalarının önüne geçilmesini sağlayacağı gibi sosyal devlet sorumluluğunun da gereğidir. Bu doğrultuda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ‘Sigortalıların borçlanabileceği süreler’ başlıklı 41 inci maddesine, çıraklık eğitiminde geçen süreler de eklenmeli ve borçlanma suretiyle sigortalılığa eklenin bu dönem emeklik süresi kapsamında hesaplanmalıdır.”

Geçmişe yönelik yaklaşık 800 bin kişiyi kapsayacak

CHP’li Emir, kanun teklifinin yasalaşması halinde, yıllardır kanayan bir yaranın duracağını belirterek, “Edindiğimiz bilgilere göre, geçmişe yönelik bu mağduriyeti yaşayanların sayısı 800 bin civarında. Yasa teklifimizle bu konumdaki vatandaşlarımıza bir hak tesliminin yapılmasını istiyoruz. Borçlanarak bu sürelerinin uzun süreli sigortalılıklarına sayılmasıyla toplumsal bir yara da kabuk bağlamış olacak” dedi.