CHP'den Çiçek'e 'Tandoğan' yanıtı: Halka açık bir grup toplantısı olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, CHP'nin yarın Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştireceği toplantının gelecek kaygısı duyan herkesin parti bayrağıyla değil, Türk bayrağı ile katılacağı ''halka açık bir grup toplantısı olduğunu'' bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Güler, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, MYK'da gündemdeki iç ve dış gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

AK Parti iktidarının ülkeyi karanlığa götürmeye çalıştığını ileri sürerek, çocuğunun ve ülkesinin geleceğini düşünen herkesi partisinin yarın Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitinge davet etti. Güler, ''Tandoğan'daki grup toplantımız, gelecek kaygısı duyan 7'den 70'e herkesin parti bayrağı değil, Türk bayrağı ile katılacağı halka açık bir grup toplantısıdır'' ifadesini kullandı.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarılmasını öngören düzenlemenin TBMM'de ilgili komisyondaki görüşmeleri sırasında yaşananların MYK toplantısında ele alındığını belirten Güler, şöyle devam etti:

Cemil Çiçek'e eleştiri

''Ele aldığımız ikinci konu Meclis Başkanı Sayın Çiçek'in komisyon toplantısında meydana gelen, milletvekillerinin yerde sürüklenip tekmelendiği, toplantıdan sonra gösterdiği acziyet ve Başbakan Erdoğan'ın 'bu iş bitsin' talimatından sonra içine düştüğü zavallılıktır. Sayın Çiçek, bu duruşuyla hem milli iradeye hem de Meclisimizin saygınlığına büyük bir darbe vurmuş, Meclis komisyonunda zorbalık yapanlara da Genel Kurul'da zorbalık yapma yolunu açmıştır.

MYK ayrıca, TBMM'nin görünürdeki Başkanı Sayın Çiçek'in yasama organının çalışma takvimini yasama organının başı olan Başbakana teslim ettiğini de kamuoyuna duyurmayı görev bilmiştir.''

Güler, ''MYK'nın basına yönelik baskıların ve ayrımcı uygulamaların devam ettiği, gazeteci gözaltı ve tutuklamalarının gazete kapatmayla sürdüğü tespitini yaptığını, AK Parti'nin bu politikasını bir kez daha kınandığını'' ifade etti.

Suriye'deki gelişmelerin de MYK toplantısında değerlendirildiğini aktaran Güler, CHP'nin daha önce olduğu gibi şimdi de Suriye halkının refahı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün savunucusu olduğunu kaydetti. Güler, MYK'da ''Suriye'ye karşı tehdit ve müdahale söylemleriyle devam eden AK Parti'nin taşeron saldırganlık politikasına son vermesi gerektiğinin bir kez daha vurgulandığını'' ifade etti.