CHP'den "bireysel silahsızlanma" için çağrı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, evde silah bulunmasının aile içi şiddet olaylarında ciddi yaralanma ve ölümlere yola açtığını belirterek, 2016 yılının “Bireysel Silahsızlanma Yılı” ilan edilmesini teklif etti. Yarkadaş’ın konuyla ilgili sunduğu teklifte Türkiye’de ortalama her 65 kişiden birinin silah taşıdığı ya da bulundurduğu belirtildi.

Barış Yarkadaş, 2016 yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına kanun teklifi sundu. Teklifte Psikiyatri Derneği’nin açıkladığı verilere yer verilerek, Türkiye’de ortalama her 65 kişiden biri silah taşıyor ya da bulunduruyor. Türkiye’de 10 milyonun üzerinde silah bulunduğu ve bu sayının sadece 2,5 milyon civarında bir kısmının ruhsatlı olduğu belirtiliyor. Türkiye’de her 100 kişi başına düşen silah taşıma oranı 12.5. Yine 2,5 milyonun üzerinde ruhsatlı silah olduğu ve bunun iki katından daha fazla sayıda ruhsatsız silah olduğunun tahmin ediliyor.

Yarkadaş, silah sayısının son 10 yılda 10 kat arttığı Türkiye’de ortalama 65 kişiden birinin silah sahibi olduğunu söyledi. Yarkadaş, silahlanmada gelinen tabloyu şöyle özetledi:

Türk Psikiyatri Derneği’nin verilerine göre, her yıl yaklaşık 3 bin kişi silahla ölüyor, 12 bin kişi yaralanıyor. Araştırmada evde ateşli silah bulunması ölüm riskini yüzde 12 arttırdığına dikkat çekilirken, “Evde silah bulunması aile içi şiddet olaylarında ciddi yaralanma ve ölümlere yola açıyor. İntiharları kolaylaştırıyor. Çocukların kaza ile ölüm ve yaralanmalarına neden olabiliyor. Aile içi şiddet ve eş öldürmeyle sonuçlanan olayların yüzde 35-40’ında silah kullanılmaktadır” denilmektedir.

Ülkemizde bireysel silahlanmanın ve silah kullanımının önüne geçmek için ülke çapında kolektif ve somut çalışmalar ortaya konulmalıdır. Kanun teklifimizle 2016 yılının “Bireysel Silahsızlanma Yılı” olarak ilan edilerek, insan hayatının ve can güvenliğinin korunması esas alınarak bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi hedeflenmiştir.”

Teklifinde Umut Vakfı araştırmasına da yer veren Yarkadaş şu istatistiki bilgileri verdi:

“Türkiye bireysel silahlanmada 178 ülke arasında 14'üncü ülke durumunda ve son 5 yılda bireysel silahlanma yüzde 50 arttı. Sadece Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 2013 yılında 17 bin 205'i yerli, 11 bin 672'si ithal olmak üzere toplam 28 bin 877 tabanca, 175 ithal tüfek, 65 milyon adeti aşkın fişek sattığı belirtildi. MKE'nin son 5 yılda sattığı silah adedinin 115 bin 290 olduğu ifade edildi.

“Küçük çaplı bir savaş”

Türkiye'de ateşli silah kullanımında ciddi bir artış görüldüğü belirtilirken, bu silahlar ile insan öldürme veya yaralanma oranının ise küçümsenmeyecek ölçüler olduğuna vurgu yapıldı. Psikopatça silaha ve şiddete doğru bir eğilimin saptandığı araştırmada, her yıl ortalama 4 bin 500 kişinin bireysel silahlarla hayatını kaybettiğini belirtilerek, durum "küçük çaplı bir savaş" olarak nitelendirildi. Türkiye'de 17 milyon silaha karşılık her 4 kişiden birinde silahın var olduğu kaydedilen araştırmada, bireysel silahlarla 2 bin 117 olayın meydana geldiği belirtildi. Yaşanan olaylardan ötürü 960 kişinin öldürüldüğü de araştırmanın sonuçları içinde yer aldı. Bireysel silahlarla işlenen suçların illere göre dağılımında ise ilk sırada İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Antep, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri ve Kocaeli geliyor.

2014 yılında resmi olmayan istatistiklere göre kadın cinayetlerinde "rekor" yaşandığı belirtilen araştırmaya göre, sadece ateşli silahlar, bıçak ve balta gibi aletlerle 314 kadının katledildiği kaydedildi. Bu cinayetlerde 136 kadın ve onları korumaya çalışan yakınları yaşamını yitirirken, 136 kadın ve yakını da yaralandı. 2015 yılının ilk 84 gününde ise 83'ü silahlarla olmak üzere, 94 kadının katledildiği belirtildi. Özgecan Aslan cinayetinin ardından ise 43 günde anne karnındaki 4 aylık cenin de dahil 53 kadının ve aile bireyinin katledildiği ve 10 kadının ise bu şekilde yaralandığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre, 2009 yılında 171, 2010 yılında 177, 2011 yılında 163, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı ve 6284 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2012 yılında 155, 2013'te 136 kadın cinayeti yaşandığını tespit eden araştırmada, 2014 yılının kadınlar için "katliam yılı" olduğu değerlendirildi.”