CHP'den bir haftalık süreyi kapsayan 'hak ihlalleri' raporu

CHP Ankara Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Şenal Sarıhan, 13-19 Mart arasındaki hak ihlallerini içeren bir rapor yayımladı.

Raporda, Avrupa Konseyi'nin 2015 yılı ceza istatistiklerine göre, üye 47 ülkenin hapishanelerinde tutuklu sayısında gerilemeye dikkat çekilirken "Türkiye'de rekor artış yaşandı" dendi. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de tutuklu sayısı 2006-2015 yılları arasında yüzde 191 oranında artış gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de tutuklu sayısının yüksek olduğuna, her 100 bin kişiden 220.4'ünün tutuklu olduğuna dikkat çekiliyor.

Şenal Sarıhan’ın Türkiye’de son bir haftada yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporu şöyle:

"TBMM’de birlikte yaptığımız basın açıklamasının ardından aynı gün gözaltına alınan KHK mağduru Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 6 gün gözaltının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında açlık grevine başlayan Gülmen ve Özakça’nın özgürlükleri uzun sürmedi eylemlerinin 129. açlık grevlerinin 9. gününde bir kez daha gözaltına alındılar.

"Yüksel Caddesi’nde İnsanlık Anıtı önünde açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça ile birlikte Veli Saçılık, Esra Özakça'nında aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. 2000’de Burdur Cezaevi’nde Hayata Dönüş Operasyonu’nda kolu kopartılan Veli Saçılık'ın annesi yerlerde sürüklendi, bayılınca yolun ortasında bırakıldı.

"Gülmen ve Özakça’nın gözaltında su ve şeker alımına keyfi bir şekilde engellendiği haberleri geldi.

"Hak arayan KHK mağdurlarına yönelik baskı ve gözaltılar sadece Ankara’da yaşanmadı. KHK ile ihraç edilen Nazife Onay’ın işine geri dönmek için İstanbul Şişli’de başlattığı eyleme polisin 15 Mart 2017 günü darp edilerek gözaltına alındı.

"Aydın’da KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine geri dönmek için başlattıkları eyleme de polisin müdahale ederek, Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir’in darp ederek gözaltına aldı.

"AK Parti iktidarı döneminde tutuklu sayısı rekor düzeye ulaştı"

"Avrupa Konseyi'nin 2015 yılı ceza istatistiklerine göre üye 47 ülkenin hapishanelerinde tutuklu sayısında gerileme kaydedilirken Türkiye'de rekor artış yaşandı. Açıklanan istatistiklere göre Türkiye'de tutuklu sayısı 2006-2015 yılları arasında yüzde 191 oranında artış gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de tutuklu sayısının yüksek olduğuna, her 100 bin kişiden 220.4'ünün tutuklu olduğuna dikkat çekiliyor.

"'Basın özgürlüğüne çok değer veren AK Parti döneminde!.."

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın son açıklamasında 'AK Parti hükümeti basın özgürlüğüne çok değer veriyor' ifadelerinin aksine cezaevinde 154 gazeteci ve medya çalışanı bulunuyor.

"Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik davalardan bir tanesi daha bu hafta görüldü. KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyeleri, yöneticileri ve yazarlarının yargılandığı davada mahkeme avukatların tutuklu sanıklar için tahliye, tutuksuz yargılanan sanıkların yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı talepleri reddetti.

"Daha önceki duruşmalara 'araç ve personel yetersizliği' gerekçe gösterilerek getirilmeyen Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya bu kez duruşmaya katılabildi. Kızılkaya hakkında gazetede yayımlanan yazı ve haberler nedeniyle açılmış tam 92 dava bulunuyor.

"Referandumda 'Hayır' diye bir seçenek gerçekten var mı?"

"Hayır diyenlerin teröristlikle suçlandığı, vatan haini ilan edildiği ve türlü baskılarla karşılaştığı bir süreçte, referandumda 'hayır' diye bir seçenek olup olmadığı sorusu sanıyorum en meşru sorulardan biri halini aldı.

"Bu hafta 'Hayır'cıların başına gelenlerden bazıları ise şöyle;

"Birleşik Haziran Hareketi üyelerinin 15 Mart 2017 günü Denizli’deki Candoğan Parkı’nda açtıkları “Hayır” standına bir grubun bıçak ve taşlarla saldırdığı, saldırı sonucu bir kişinin başından ve ayağından yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası stant kapatıldı.

"CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu’na Giresun’da girdiği bir kahvehanede bir grubun saldırdığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"Isparta’da 15 Mart 2017 günü “Hayır” bildirisi dağıtan HDP üyelerine polisin müdahale ettiği, 2 kişiyi darp ettiği, gözaltı olmamasına rağmen HDP üyelerini yarım saat sokakta beklettildi.

"Van’ın Erciş ilçesinde “Hayır” kampanyası için kullanılan bir anons aracına polis tarafından “araç sadece yolcu taşımasında kullanılabilir” gerekçesiyle el konuldu.

"İstanbul’da İGDAŞ’a bağlı taşeron bir firmada çalışan sekiz işçi, referandum için ‘Evet’ çalışması yapan AKP’lilere, ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını söyledikleri gerekçesi ile işten atıldı.

"Karanfil Sokak’ta “Hayır” bildirisi dağıtan, Sosyalist Emekçiler Partisi üyesi 10 kişi ve 1 AKA-DER üyesi toplam 11 kişi gözaltına alındı. Polis, gözaltına tepki gösteren ve fotoğraf çeken vatandaşları tehdit ederek bölgeden uzaklaştırdı.

İHD eş genel başkanına gözaltı

"15 Mart günü Diyarbakır’da aralarında İHD Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici’nin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Dernek ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticilerinin de bulunduğu gözaltı dosyası hakkında kısıtlama kararı olduğu öğrenildi.

Mazlum-Der'de kayyımlı kongre: 16 şube kapatıldı

"Türkiye’nin önde gelen insan hakları kuruluşlarından olan Mazlum-Der’in, çoğu Doğu Ve Güneydoğu Anadolu’da olan 16 şubesi kapatıldı. Şubelerin kapatılma kararı kayyım tarafından toplanan olağanüstü kongrede alındı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu

"'Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçu'nun bu haftaki mağduru bir öğretmen oldu. Antalya’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Cumhurbaşkanına hakaret- suç işlemeye tahrik' iddiasıyla, Eğitim-Sen Antalya şube üyesi Öğretmen Yüksel Çağlar gözaltına alındı. Ders verdiği sınıfında öğrencilerinin gözü önünde polisler tarafından gözaltına alınan öğretmen Çağlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İş cinayetleri can almaya devam ediyor"

"Arnavutköy’de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Yangın sırasında içeride uyudukları öğrenilen Türkmenistan uyruklu Murat Baba olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Türkmenistan uyruklu Devlet Cumayel ağır yaralandı.

Satırlı erkek şiddeti

"Menzil tarikatına mensup Halil Adil Gürses, 10 çocuk annesi eşinin kafasını defalarca satırla darp etti. Gürses saldırganlığının sebebini 'Beni erkeği olarak görmüyor, lafımı dinlemiyordu' ifadeleriyle açıkladı. Gürses’in oğlu Halit Gürses’in ifadeleri ise olayın farklı bir boyutuna işaret etti. Oğul Gürses 'O adam bize namaz kılmamız konusunda baskı kurar, gittiği vakfa gitmemizi isterdi. Biz, gitmeyince annemizle kavga ederdi. Birkaç kez o vakfa gittim. Vakfın mollası sürekli tahrik edici ve kışkırtıcı bir dil kullanıyordu. Duyumlarımıza göre olaydan üç gün önce, annemin kafasına vurduğu satırı bileyletmiş. Vakıfta bu konuşulmuş” dedi.

"'Kötülük' her yerde"

"İzmir Buca’da 3 öğrenci hırsızlıkla suçlandı. Kadın müdür yardımcıları ortaokulda okuyan kız öğrencileri çıplak aramaya maruz bıraktı. Çalındığı söylenen para bulunamazken öğrencilerin üzerinden sadece okul harçlıkları çıktı."