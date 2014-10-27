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CHP'den 'bedelli askerlik' için kanun teklifi

AKP'nin kapattığı bedelli askerlik defterini CHP Meclis'e verdiği kanun teklifi ile tekrar açtı

27 Ekim 2014 12:57

Hükümetin bedelli askerlik tartışmalarına nokta koymasının ardından, CHP bedelli askerlik için harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'ye bedelli askerlik için kanun teklifi verdi.

 

Ödemeler, kişinin gelir durumuna göre belirlensin

 

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Tanrıkulu'nun teklifinde bedelli askerlik için ödenecek miktarların, kişilerin gelir durumuna göre "kademeli" olması da yer alıyor. Kanun teklifi gerekçesinde, hükümetin çıkardığı son bedelli askerlik yasasında, "yüksek bedel ve yaş sınırı nedeniyle" talebin beklenen az olduğu vurgulandı. Aradan geçen sürede de sorunun büyüdüğünün kaydedildiği teklif gerekçesinde, "Çeşitli gelir grupları için kademeli bir düzenleme yapılmasını öngören düzenlememiz bu sorunu eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesi içerisinde çözecek, gençlerin uzun süredir ortaya koyduğu beklentileri karşılayacaktır" denildi.

 

1 Ocak 1989'dan önce doğanlar

 

Kanun teklifinde, bedelli askerlikten yararlanma yaş sınırı, "1 ocak 1989'dan önce doğanlar" olarak belirlendi. 

Kişilerin gelirlerine göre kademeli ödeme planı ise teklifte şöyle yer aldı;

* 12.000 Türk Lirasından (12.000 Türk Lirası dahil) az olanların veya hiç geliri olmayanların herhangi bir bedel ödememeleri ancak aylık gelirleri net asgari ücretin üstüne çıktığı andan itibaren, bir yıllık asgari ücret bedeli kadar borçlu sayılmayı taahhüt etmeleri

* 25.000 Türk Lirasından (25.000 Türk Lirası dahil) az ve 12.000 Türk Lirasından fazla olanların 10.000 Türk Lirası ödemeleri

* 60.000 Türk Lirasından az ve 25.000 Türk Lirasından fazla olanların 15.000 Türk Lirası ödemeleri

* 60.000 Türk Lirasından fazla olanların 25.000 Türk Lirası ödemeleri.

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