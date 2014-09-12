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'Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı çalışma başlattı'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, bedelli askerlik konusunun Meclis açıldıktan sonra gündeme gelebileceğini söyledi

12 Eylül 2014 20:39

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kaan Köksal, bedelli askerlik konusuna ilişkin olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışma başlatıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, bedelli askerlikle ilgili, "TBMM tatile girdiği için şu anda yapılacak bir şey yok. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki çalışmanın da inanıyorum ki şu anda Genelkurmay Başkanlığı ile temas halindeler" diye konuştu.

 

 

'Milli Savunma Bakanlığı çalışma başlattı'

 

Bedelli askerlikle ilgili bir soru üzerine, henüz Komisyona gelen bir şeyin olmadığını belirten Köksal, şöyle konuştu: "Milli Savunma Bakanı’nın bedelli askerlikle ilgili bir beyanatı oldu. Daha önceden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'bedelli askerlik düşünülebilir' şeklinde bir ifadesi oldu. Bu ifade üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nda bir çalışma başlatıldı. TBMM tatile girdiği için şu anda yapılacak bir şey yok. Milli Savunma Bakanlığındaki çalışmanın da inanıyorum ki şu anda Genelkurmay Başkanlığı ile temas halindeler."

Konuyla ilgili bir takım tespitlerin yapıldığını ve ihtiyaçların belirlendiğini vurgulayan Köksal, TBMM açıldıktan sonra gündeme gelebileceğini düşündüklerini ifade etti.

 

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