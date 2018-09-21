CHP'den Bahçeli'ye çağrı: Meclis açılınca Katar'dan gelen uçağın iadesi için kanun çıkaralım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Katar'dan hediye edildiği ifade edilen uçakla ilgili olarak, "Türkiye,, hibe kabul etmez" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Meclis açıldığında, uçağın Katar’a iade edilmesine ilişkin bir kanun çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Elazığ ve Yargıtay’daki birkaç günlük mesaisinin ardından Beştepe'ye atanmasını da eleştiren CHP'li Özel, "Saray düzeninin bu ballı atamalarıyla, bu kirli düzenle yüzleşmeye davet ediyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kriz mıriz yok” açıklamasına tepki gösteren Özel, Erdoğan’ın söz konusu açıklamasını dinleyenlerin “Bu ülkede kriz mriz yok diyorsan, senin de karşında keriz yok” diye karşılık verdiklerini ifade etti.

Yeni Ekonomik Program

Özel, “Erdoğan’a sorarsan memlekette kriz yok. Kendisi jumbo uçaklar almakta, ejder meyveleri yemekte” dedi, çay-simit hesabı yapan Erdoğan’ın badem sütü içmeye başladığını ifade etti. CHP’li Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni Ekonomik Program” olarak adlandırdığı orta vadeli program açıklanırken doların arttığını,programın piyasaya güven vermediğini söyledi.

Katar'dan gelen uçak

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Katar tarafından hibe edilen uçakla ilgili, “Hibe kabul edilemez” dediğine işaret eden Özel, MHP liderine, Meclis açıldığında, uçağın Katar’a iade edilmesine ilişkin bir kanun çıkarılması için çağrıda bulundu.

İş Bankası

Bahçeli’nin CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine yönelik açıklamasının sorulması üzerine Özel, “İkisi de promptırdan konuşuyor. Bir bakıyorsunuz Devlet Bahçeli’ye promptırdaki yazıyı Saray’da hazırlayanlar, kes-kopyala-yapıştır, iki gün önce Erdoğan’a ne koyduysa onu koymuşlar. Dünkü sohbet toplantısında belki promptır yoktu ama ezberi o kadar kuvvetli yapmış ki yazılı metni okuyunca Erdoğan mı Bahçeli mi konuşuyor anlayamadım” ifadesini kullandı.

Danıştay'ın kızının 'atamasına’ tepki

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun tartışmalı bir atamayla önce Elazığ’a, bir gün sonra da Yargıtay’a atandığını anımsatan Özel, “Şimdi ortaya çıktı ki, Yargıtay’da da 3 gün durup Saray’a atanmış. Gonca Hanım, bu sınava girmeden önce Saray’da uzmanmış. Gonca Hanım bir sınava giriyor, mutlaka çok yetenekli, referanslar çok kuvvetli. Hâkimlik, savcılık sınavını kazanıyor. Hâkim gelse de bu dosyalar erise diye hâkim bekleyenleri bir günde sükut-u hayale uğratıp Yargıtay’a geçiyor. 3 gün sonra Saray’a gidiyor. Uzman olarak ayrıldığı 4 günlük yolculuğun sonunda Saray’da Daire Başkanı oluyor” diye konuştu. Özel, Hatinoğlu’nun aldığı ücretin ve özlük haklarının arttığına dikkat çekerek, “Haklı gerekçelerle tayin bekleyip de atanamayanları, eş durumu tayinini kritik görev yerleri nedeniyle reddedip çoluğundan çocuğundan ayrı olan vatandaşlarımızı bu Saray düzeninin bu ballı atamalarıyla, bu kirli düzenle yüzleşmeye davet ediyoruz” dedi.