CHP’den Ankara için 'kolera' uyarısı

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Dr. Aytun Çıray, Ankara’da ishal vakalarıyla kendisini gösteren salgın bir hastalığın başladığını belirterek hükümeti uyardı. Geçmişte Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihmali nedeniyle kolera salgını görüldüğünü söyleyen Çıray yeni ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonu salgınına dikkat çekti.

Çıray salgının ilerlemesinden endişe ettiğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Kendisi de bir tıp doktoru olan CHP’li Çıray, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. CHP’li Çıray, sağlık kuruluşlarından ve bazı hastalarla yaptığı görüşmelerden edindiği bilgiye dayanarak, Ankara’da yaygın ve tehlikeli bir biçimde ilerleyen bağırsak enfeksiyonu salgınıyla ilgili olarak hükümetten tedbir alınmasını istedi.

‘İktidar ve belediye için utançtır’

Ankara’da 1994 ve 2005 yıllarındaki salgınların yaygın kolera vakalarına dönüştüğünü hatırlatan Çıray, önergesinde şu görüşleri ifade etti:

“1994 yılında Ankara’da bir kolera salgını olmuş ve Sağlık Bakanlığı tarafından Melih Gökçek’in başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Ankara’nın suları ve şebekesi hakkında tedbir alınması gerektiği’ yönünde uyarı yazısı yazılmıştı. Aradan 11 yıl geçtikten sonra yine Sayın Gökçek döneminde Ankara’da kolera salgını görülmüştü. Tabi bu, Türkiye’nin o dönemki turizm çıkarlarıyla ilgili olarak saklanmaya çalışıldı. Ancak olay, ülkelerine dönen turistlerin ve hastalık tanısını koyan ve isimlerinin verilmesini istemeyen Türk meslektaşlarımın gerekli tedbirlerin alınması amacıyla yaptıkları bilgilendirme ile ortaya çıkmıştı. 21. Yüzyıl’da sağlıkta devrim yaptığını iddia eden bir iktidar ve belediye başkanı için bu bir utançtır.”

Kızılırmak suyunun etkisi var mı?

CHP’li Çıray, soru önergesinde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

1-) Son bir ayda Ankara’da kaç kişi bağırsak enfeksiyonu şikâyetiyle hastanelere başvurmuştur?

2-) Bağırsak enfeksiyonu (enterit) nedeni olarak hangi mikrobik etken saptanmıştır?

3-) Ankara’daki çeşmelerden akan sularda atık kokusu alındığına göre, çeşme sularına lağım suları karıştığı anlaşılmaktadır. Son bir ayda sularda yapılan mikrobiyolojik analizlerin sonuçları nelerdir?

4-) Bu salgında Ankara’nın kullandığı Kızılırmak suyunun etkisi nedir?