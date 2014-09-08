Çevre Mühendisleri Odası: Ankara'nın içme suyuna atık karışıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bora Bozoğlu, Ankara'nın içme suyu ile ilgili "Ankara Kızılırmak'tan suyu almayı planlıyor. Şu anda Kızılırmak'a onlarca kentin atık suları arıtılmadan veriliyor. Ankaralılara şu anda diğer kentlerde yaşayan insanların atık suları, içme sularına karıştırılmaya başlanmış durumda. Mogan'da ölen balıkların nedeni de bu" dedi.

Cihan'da yer alan habere göre, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, ishal hastalığına karşı vatandaşları uyarmak ve Ankara'daki içme suyu hakkında basın toplantısı düzenledi. Bozoğlu, Ankara’nın Kızılırmak’tan su almayı planladığını ifade ederek "Şu anda Kızılırmak’a onlarca kentin atık suları arıtılmadan veriliyor. Ankaralılara şu anda diğer kentlerde yaşayan insanların atık suları, içme sularına karıştırılmaya başlanmış durumda. Mogan’da ölen balıkların nedeni de bu. Yani Mogan Gölü'nü tüketen su musluktan akar hale gelmiştir. Bizim edindiğimiz bilgilere göre Ankara, 1 milyon metreküplük su tüketiyor. Bunun da 380 metreküpü Kızılırmak’tan geliyor" diye konuştu.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Erkin Etike de odaların içme suyu ile ilgili araştırması olup olmamasıyla ilgili, "Şebeke suyunun rengi, tadı, kokusuyla ilgili şikayet ulaşmaktadır. Bu şikayetler arasında ishal de vardır. Bunun üzerine yaptığımız araştırmalar neticesinde bir süredir Kızılırmak suyunun Ankara’ya verildiğine dair bulgulara ulaşmış bulunuyoruz. Kızılırmak suyu aşırı sülfatlı bir sudur. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin kendi yayınladığı verilere göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla şebeke suyundaki sülfat oranı 5 misli artmış bulunmaktadır" dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Çetin Atasoy Ankara’da ishal vakalarının arttığını belirterek, “Bunun hangi etken tarafından bakteri mi, viral mi, parazit mi olduğuna dair elimizde kesin veriler yok. Kaynağının ne olduğu konusunda da kesin bir veri yok. Sudan kaynaklandığını iddia etmiyoruz. Biz vatandaşlarımıza bu konuda dikkatli olunmasını gıda hijyenine önem vermesini, kirli olduğunu düşündüğü su ve besinden uzak durmasını öneriyoruz. Sebep şebeke suyu ise, suların kaynatılması bir çözüm olabilir. Besinlerin, çiğ sebze ve meyve 1 çay kaşığı çamaşır suyunu, 9 çay kaşığı suyla seyreltilerek, yarım saat bekletilip, daha sonra güvenilen su ile durulanması çözüm olabilir. Tuvaletten sonra, yemeklerden önce ve toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra sabunla yıkanması önemli bir önlemdir" ifadelerini kullandı.