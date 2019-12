CHP'den Anayasa uzlaşısına red

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrasında 'anayasa değişikliği'nin yeniden gündeme gelebileceğini söylemiş, Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek ise 'Bunun için CHP'nin sıcak bakması gerekir' demesi üzerine gözler ana muhalefet partisine dönmüştü. CHP'den yanıt geldi.





CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, "Laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesince tescil ve tespit edilen bir iktidarla Anayasa değişikliği için uzlaşının, gündemlerinde bulunmadığını" söyledi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in, "Anayasa değişikliğinin bir meclis çoğunluğu değil, bir uzlaşı meselesi" olduğuna yönelik sözleri hatırlatılarak, muhtemel bir anayasa değişikliğine destek verip vermeyeceklerinin sorulması üzerine Okay, iktidarın, seçim öncesi suni gündem ve yeni tartışma ortamı yaratmak istediğini ileri sürdü.



Türkiye’nin sorununun işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk olduğunu, bu konuların tartışılması gerektiğini iddia eden Okay, "iktidarın, anayasa değişikliği önerisiyle ülkenin gerçek tartışma konularını örttüğünü" savundu.



Okay, seçim sonrası için şimdiden böyle bir tartışma ortamı yaratmanın hiç kimseye faydası olmayacağını, Parlamentonun çalışma gündeminin de anayasa değişikliğini ele almak için uygun olmadığını ifade ederek, "Dokulmazlıklarla ilgili tek maddelik bir anayasa değişikliği önerisi gelirse, bunu değerlendirebileceklerini" belirtti.



Siyasal iktidarın üslup ve anlayışında, daha önceki uzlaşı teklifinden bu yana hiçbir değişiklik olmadığını öne süren Okay, "O nedenle anayasa değişikliği önerisi, CHP’nin bu aşamada gündeminde değildir. İktidarın üslup ve anlayışında değişiklik olması, ön şartımızdır. Laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesince tescil ve tespit edilen, hukuksuzluğu önceliği yapan bir iktidarla Anayasa değişikliği için uzlaşı ortamında bulunmak, CHP’nin gündeminde yer almamaktadır" diye konuştu.