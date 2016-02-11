CHP'den "Allah'a inanan kadına şiddet uygulamaz" diyen AKP'li milletvekiline tepki: Maneviyat tek başına çözüm olamaz

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TBMM Boşanma Komisyonu’nun dünkü toplantısında “Allah'a inanan hiçbir adam kadına şiddet uygulamaz” diyen AKP Isparta Milletvekili Sait Yüce’nin kadına yönelik şiddetin engellenmesi için getirdiği çözüm önerisine karşı çıktı. Yüceer, “Maneviyat tek başına çözüm olamaz. Bu şiddet uygulayana sen inançsızsın anlamına gelir. Biz böyle bir şey diyemeyiz” dedi.

Hiç kimseye maneviyatla ilgili bir ithamda bulunamayacağını ifade eden Yüceer, kadına yönelik bu kadar cinayetin ve şiddetin olduğu ortamda meselenin asıl kaynağına inerek çözüm üretmek olduğunu ifade etti. Komisyon Başkanı Ayşe Keşir, öneri sahibi Sait Yüce’nin toplantıya katılmadığını hatırlatan CHP’li Yüceer’e, “Şu anda vekilimiz burada yok ve size cevap veremez” dedi.

Isparta Milletvekili Sait Yüce, komisyonun dünkü toplantısında, "Eğitim hakikaten önemli. Ama Allah'a iman ve ahirete iman hakiki manada bir kalpte yerleşse hiçbir adam bir kadına şiddet uygulamaz. Yani hesap vereceğini, bunun ahirette bir karşılığı olduğunu bilen bir insan asla kadına şiddet uygulamaz" demişti.

Manevi değerlere de dikkat çekip, “Mutlaka bütün kurumların, polis, jandarma, Milli Eğitim, sivil toplum kuruluşlarının, özellikle bu konunun üzerinde durması gerektiğini, hakiki çözümün ancak manevi eğitimle, kalbe ve ruha yerleştirilecek olan 'manevi yasakçıyla' temin edileceğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.