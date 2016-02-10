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AKP'li Sait Yüce: Allah'a inanan hiçbir adam kadına şiddet uygulamaz

"Şiddeti önleme konusunda yasalar ve mevzuat yeterli değil

10 Şubat 2016 19:48

TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu üyesi AKP Isparta milletvekili Sait Yüce, şiddeti önleme konusunda yasaların ve mevzuatın yeterli gelmediği noktalara olduğunu söyledi. Yüce, "Allaha inanan, ahirete inanan hiçbir adam kadına şiddet uygulamaz" dedi.

Kurum ve kuruluşların aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet konusunda  görüşlerini  dinleyen Araştırma Komisyonu'nun Başkanı Düzce milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye’de şiddetin sadece aile içinde yaşanmadığını, kahvehaneden stadyuma kadar  pek çok alanda da görüldüğünü  söyledi. Keşir, şiddet uygulayan kişiye sorunları şiddetin dışında çözebileceği yollarını göstermenin önemli bir aşama olacağını ifade  etti.

AKP'li Sait Yüce, şiddeti önleme konusunda yasaların ve mevzuatın yeterli gelmediği noktalar olduğunu ifade ederek, “Allaha inanan, ahirete inanan hiçbir adam kadına şiddet uygulamaz” dedi. “ Kalplere manevi yasakların yerleştirilmesi lazım” diyen Yüce, “ hesap vereceğini bilen bir insan şiddet uygulamaz” diye konuştu.

 

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