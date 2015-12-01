CHP'den AKP'ye 'şartlı' destek

CHP, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kalıcı bütçenin görüşülmesiyle ilgili teklifine kesin hesap komisyonu kurulması ve başkanın muhalefetten seçilmesi şartıyla destek verecek.

Hürriyet'in haberine göre AKP, geçici bütçe yerine hızlandırılmış bir takvim ile 2016 bütçesinin görüşülmesi için muhalefet partilerinden destek istedi.

AKP'nin bu desteğine yanıt veren CHP, yapılacak bir maddelik içtüzük değişikliği teklifiyle Kesin Hesap Komisyonu’nun kurulmasını ve başkanının da muhalefetten olmasını istedi. CHP, Kesin Hesap Komisyonunun kurulması için tek maddelik İçtüzük değişikliği teklifi yapılmasını önerdi.