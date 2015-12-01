64. hükümet 315 oyla güvenoyu aldı, Başbakan Davutoğlu: Herkesin hükümetiyiz

AKP Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan 64. Hükümet TBMM'den 315 oyla güvenoyu aldı. Genel kurul sonrasında konuşan Başbakan Davutoğlu, “Herkesin hükümetiyiz” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında 64. Hükümetin güven oylaması yapıldı. 64. Hükümet 315 oy ile güvenoyu aldı. Genel kurulda katip üyeliğini AKP’li Ömer Serdar ve MHP’li Zihni Açba yaptı. Oylama sonrasında konuşma yapan Başbakan Davutoğlu, şu sözleri dile getirdi;

"Milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun. Allah utandırmasın. En büyük teşekkürümüz aziz milletimizedir. Dün Türkiye-AB zirvesini gerçekleştirirken, yüzde 49,5’luk bir halk desteğiyle bulunan bir başbakan olmanın gururunu yaşadım.

Şu andan itibaren bütün milletimizin başbakanı ve hükümetiyiz. Diğer partilere oy vermiş olan kesimin de hükümetiyiz, sesleri kulağımızda ve yüreğimizde olacak. Hiçbir yerden gelen olumlu öneriye kulaklarımızı tıkamayacağız. Sürekli olarak hem meclisteki istişareleri sürdüreceğiz hem de sivil toplum örgütleriyle temasımızı sürdüreceğiz. Getireceğiniz her fikre açığız.

Buradan genel başkanlara ve muhalefete hem bir çağrı hem de ortak bir kaderi paylaşmanın hassasiyetiyle çağrıda bulunmak istiyorum. Muhalefetin olmadığı meclisler otoriter ülkelerin meclisleridir. Muhalefetimizin bu mecliste temsil ve eleştiri anlamındaki katkılarına saygı göstereceğiz. Eleştiri en doğal hakkınızdır. Hep beraber ve en doğru zeminde yansıtmak için dinleyeceğiz. Nezaket dışı sözler ve şiddet dışında her şeye tahammül edelim. Üslup ve muhteva açısından seviye ve nezaketi en üst seviyede tutalım. İkinci ricam da empati yapmak. Önce biz yapacağız, muhalefet olsa ne düşünürdü deyip revizyon yapacağız. Biz muhalefette olsak ne düşünürdük diye tavır alacağız. Sizden ricam da benzerini bize yapmanız, iktidarda olsaydık ne düşürdük demeniz. Eleştirmeden önce bir an sizin karar makamında olduğunuzu düşünün ve hava sahası ihlal edilen bir başbakan olarak ne yapardım deyin.”