CHP’den AKP’ye ‘Deniz Feneri’ davası

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Kılıç, "Türk halkını yanlış bilgilendirdiği, hakkında aslı astarı olmayan" iddialarda bulunduğu gerekçesiyle, AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün ve AKP aleyhine 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.





Kılıç, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay ile Deniz Feneri davasına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



Deniz Feneri e.V davası iddianamesine dayanarak, "Bu hareketin, Türkiye ayağı ve toplanan paralarla AKP siyasetinin finanse edildiğine" yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Kılıç, "Açıklamalarından rahatsız olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Ergün ile RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın, Türk halkının gözünün içine baka baka sıkılmadan gerçekleri Türk halkından saklamaya yöneldiklerini" iddia etti. Ali Kılıç, şöyle konuştu:



"Sayın Başbakan 'Ben, Mehmet Gürhan'ı tanımıyorum' dedi. Ortak fotoğrafları yayınlandı. Sayın Adalet Bakanı 'Önce bana ne yurtdışındaki bir davadan yahu' dedi. Sonra bizzat Alman Büyükelçisiyle konuyu görüştüğünü öğrendik. Alman Mahkemesine göre, Türkiye;ye gönderilen paralar Kanal 7'nin finansmanında kullanılmak üzere Zekeriya Kahraman'a aktarılıyor. Zekeriya Kahraman, 'iftira', Zahid Akman, 'Deniz Feneri ile ilgim yok' dedi. Evi basıldı. Arandığı ortaya çıktı. Almanya'ya girerse en azından ifadesi alınmak üzere göz altına alınacak. Bütün bunlar belgelere dayalı. Zahid Akman 'Kooperatife üye değilim' dedi. Tutmadı. Sadece 'fahri üyeyim' dedi. Tutmadı. Biz bizzat yönetim kurulu üyesi olduğunu ortaya çıkardık. Hakkında soruşturma başladı. Dava açılması için düğmeye basıldı. O hala 'Benim hakkımda Türkiye;de bir soruşturma yok' diyor. Başbakan'ın gölgesinden çık, Almanya'ya gidelim. O zaman gerçekler ortaya çıkar. Bu davadan Türkiye'de ne çıkar bilemeyiz, ancak Almanya'da Deniz Feneri ve kooperatif davası daha çok konuşulacak ve çok can yakacaktır."



Nihat Ergün'ün, kendisine "iftira attığını" öne süren Kılıç, hakkındaki "Ali Kılıç, Alman vatandaşıdır", "Ali Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Almanya gittiğinde PKK'lılarla buluştu", "Ali Kılıç, bir PKK'lıya yardım etmekten 5 bin 500 Avro ceza ödedi", "Ali Kılıç, sol örgütlerin üyesidir", "Ali Kılıç, Friedrich Ebert Vakfından 85 bin Avro para aldı", "Ali Kılıç'ın elindeki Deniz Feneri dosyası çakmadır", "Ali Kılıç, Deniz Feneri dosyasını rüşvetle aldı", "Ali Kılıç, dosyada çeviri yaparken sahtecilik yaptı", "Ali Kılıç, Türkiye aleyhine çalışmaktadır" şeklindeki iddiaların "yalan" olduğunu savundu.



Kılıç, Ergün'ü iddialarını ispatlamaya davet ettiğini, ancak Ergün'ün iddialarını belgeleyen hiçbir kanıt ortaya koyamadığını ifade ederek, "Kanıtlayamazdı, olmayan bir şeyi nasıl kanıtlayacaktı. Bu nedenle, Türk halkını yanlış bilgilendirdiği, hakkımda aslı astarı olmayan iddialarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün ve dolayısıyla AKP hakkında 100 bin TL değerinde maddi ve manevi tazminat davası açıyorum" diye konuştu.

