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Politika

CHP'den AKP'nin 'seçim hükümeti kuralım' önerisine Twitter'dan yanıt

'Anayasal öncelik, Hükümet kurma görevinin ana muhalefet liderine verilmesi olmalıdır'

21 Ağustos 2015 02:40

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP ve MHP'ye yönelik "İki aylık seçim hükümeti kuralım" önerisine CHP Twitter üzerinden, "Anayasal öncelik, Hükümet kurma görevinin ana muhalefet liderine verilmesi olmalıdır" yanıtı verildi.

Radikal'de yer alan habere göre, AKP Genel Başkanı Davutoğlu, CHP ve MHP'ye yönelik 'seçim hükümeti' çağrısında bulunmuştu. Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Önümüzde iki yol var. Gelin erken seçim kararını cumhurbaşkanımız yerine TBMM olarak biz alalım. İki ay aynı masa etrafında birbirimize tahammül edip, bir reform hükümeti olarak seçime gidelim" ifadesini kullanmıştı. 

Davutoğlu'nun bu sözlerine CHP, Parti Sözcüsü Haluk Koç'un yazılı açıklamasının ardından sosyal medyadan da yanıt verdi.

Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugünkü Anayasal öncelik, Cumhurbaşkanı'nın kuracağı seçim hükümetine bakan verme tartışmasına girmek değildir. Anayasal öncelik, Hükümet kurma görevinin ana muhalefet liderine verilmesi olmalıdır. Anayasal teamüle uyulursa, CHP'nin kuracağı hükümet sayesinde, Cumhurbaşkanı'nın seçim hükümetine zaten gerek kalmayacaktır.

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