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Politika

CHP’den AKP’li Küçükaydın’a destek

Özgümüş: Ali Küçükaydın, AKP içerisinde sözü ciddiye alınacak az sayıda milletvekilinden birisidir. Omurgalıdır

13 Mayıs 2013 19:27

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Adana Valiliği hakkında çok ciddi iddialarla gündeme gelen AKP’li Ali Küçükaydın’la ilgili, “Benim iyi tanıdığım ve ciddiye alınması gereken birisidir. Omurgalıdır” dedi.

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın’a destek çıktı. “AKP içerisinde sözü ciddiye alınacak az sayıda milletvekilinden birisidir. Omurgalıdır” diyen Özgümüş,  Hüseyin Avni Coş’la ilgili benzer iddiaların üç ay önce imzasız bir mektupla tüm milletvekillerine de iletildiğini söyledi.

 
‘Dinleme iddiaları çok ciddi'


Adana’da daha önce muhaliflerin, aydınların ve belli kesimlerin yasadışı dinlendiğine ilişkin iddiaları hatırlatan Özgümüş, “Şimdi, iktidarın atadığı bir valinin, iktidar milletvekilini dinlediği iddiası çok vahim. Müteahhitle ilgili iddialar da ciddi biçimde araştırılmalı.” CHP’nin uzun zamandır devletin çivisi çıktığını, valilerin AKP’nin il başkanı gibi çalıştığına dikkat çektiklerini vurgulayan Özgümüş, “Şimdi bizim söylediklerimizi iktidar partisi söylüyor” dedi. 

 

AKP’li vekilden İçişleri Bakanı'na mektup

 

Siyasette büyük yankı bulan olayda AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un milletvekillerini yasadışı dinlettiğini ve kayıtları belli yerlere servis ettiğini öne sürdü. Küçükaydın, Coş’un görev yaptığı her ile beraberinde kendi müteahhidini de götürerek ihalelerde çıkar sağladığını öne sürdü. Küçükaydın, bu iddialarını içeren iki sayfalık şok edici mektubu İçişleri Bakanı Muammer Güler’e gönderdi.

 

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