AKP'li vekil, İçişleri Bakanı'na Adana Valisi'ni şikâyet etti: Bizi dinletiyor!

AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un milletvekillerini yasadışı dinlettiğini ve kayıtları belli yerlere servis ettiğini iddia etti.

Küçükaydın, Coş’un görev yaptığı her ile beraberinde kendi müteahhidini de götürerek ihalelerde çıkar sağladığını iddia etti.

Küçükaydın, bu iddialarını içeren iki sayfalık şok edici mektubu İçişleri Bakanı Muammer Güler’e gönderdi.

Önder Yılmaz’ın Milliyet’teki haberine göre, Küçükaydın, 2 sayfalık şikayet mektubunda şunları kaydetti:

‘Böyle zulüm görülmedi’

“Son günlerde yaptığı haksız-hukuksuz işlemleriyle gündemden düşmeyen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş tabiri caiz ise devlet terörü estirmektedir.

Bingöl Valiliği’nden başlayarak H.A. isimli müteahhidi gittiği her ile beraber götürdüğü inkarı mümkün olmayacak şekilde ortadadır. Zira bu kişinin valinin gittiği; Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın illerinde kamuya ait işler yapmıştır. Hepsi de belgelidir. Aynı müteahhidi Adana valisi olur olmaz Adana’ya da taşımış, lüks bir büro açılmış, bazı bürokratlar akşamları bu binaya çağrılmak suretiyle ihaleler yönlendirilmek istenmiştir. Buna itiraz etme cesaretini gösteren elemanlar açığa alınarak görev yerleri değiştirilmiştir. Allah’tan bu kişi ölmüş ve bu büro kapanmıştır.

‘Doktor tayini!’

Aynı şekilde daha önceden Kırklareli Valiliği sırasında ilişkisi olduğu iddia edilen Dr A.B.B.’yi Adana’da bir özel hastaneye yerleştirdiği gerçektir. Doğruluğunun SGK kayıtlarından tespitinin kolayca mümkün olacağı malumlarınızdır.

Yine Vali ciddi bir telefon dinletme hastalığına müpteladır. Güvenlik güçlerini kullanarak milletvekillerini, belediye başkanlarını yasal olmayan şekilde dinlettiği ve dinlemelerin belli yerlere servis edildiği kuvvetle muhtemeldir. Müteahhidin ölümünden sonra bu sefer de ihalelerin önemli kısmının B. adlı firma aracılığıyla yönlendirildiği iddia edilmektedir.

Bütün bu sıraladığım hususlar Avni Coş’un marifetlerinden bir bölümüdür ve hepsinin ispatı vardır. Ben bu konuları önceki bakan İdris Naim Şahin ve Bakan Yardımcısı Osman Güneş’e şifahi olarak açık anlattım, müfettiş istedim. Şimdi yazılı olarak size sunuyorum.”