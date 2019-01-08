CHP'den aday adaylığı başvurusu yapan Yılmaz, AKP'ye katıldı

İki dönem CHP'den belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Muğla'nın Fethiye ilçesinden CHP'den belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis Üyesi 4 kişi ile birlikte istifa edip, AKP'ye katıldı.

CHP'den 2005 - 2014 yılları arasında iki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde yine aynı partiden Fethiye Belediye Başkan adayı olan ancak seçilemeyen ve 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha partisinden Fethiye Belediye Başkan aday adayı olan Keramettin Yılmaz, aday adaylığından çekilip, AKP'ye geçti. Sabah saatlerinde istifa etmek için CHP Fethiye İlçe Başkanlığı'na giden Yılmaz, kapıların kapalı olması nedeniyle istifa dilekçesini veremedi.



Ardından beraberindeki kalabalık bir grupla Fethiye'deki Devlet Su İşleri binası önünde basın açıklaması yapan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Nebioğlu, Funda Gürkan, Talat Uysal ve Ünsal Erişgen ile birlikte CHP'den istifa ettiklerini belirten, dilekçeleri imzaladı. Keramettin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Fethiye'de CHP, İyi Parti ile ittifaka gitti. Fethiye, tek adama teslim edilmiştir. Aday adayı arkadaşlarımızın emekleri boşa gitmiştir. Bu bizim suçumuz değil. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler; adaylık verecekler. Genel başkana söylüyorum, 'Hevesimi kırdınız.' Genel Merkez, tabanı görmüyor. Dört aydır, 'Ön seçim yapalım. Kim çıkarsa o aday olsun' diyoruz. Ancak, yüzümüze bakan yok. Fethiye'de yerel seçimler var. Bir Allah'ın kulu çıkıp, 'Aday göstereceğiz' demiyor. CHP'nin adayı yok. İstifa dilekçesini imzalıyorum. CHP'den yapmış olduğum Fethiye Belediye Başkan aday adaylığından da çekiliyorum" dedi.

AKP rozeti taktılar

Yılmaz, açıklamasının ardından beraberindekilerle AKP Fethiye İlçe Başkanlığı'na geçti. Yılmaz, burada AKP Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yılmaz ve beraberindeki kendisi gibi CHP'den istifa eden 4 belediye meclis üyesine AKP rozeti takıldı. Yılmaz, buradaki açıklamasında ise AKP Genel Merkezi ile görüştüğünü belirtip, artık ölünceye kadar siyasi yaşamını AKP çatısı altında sürdüreceğini kaydetti.



