-CHP'den Adalet Bakanı Ergin hakkında gensoru TBMM (A.A) - 04.01.2012 - CHP, Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında gensoru önergesi verdi. CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan gensoru önergesinin gerekçesinde, baskılar aracılığıyla tüm muhalif medyaya, eleştirel yazarlara ve akademisyenlere gözdağı verildiği savunuldu. Gerekçede, Türkiye'nin, tutuklu gazeteci sayısı bakımından dünyada ''hazin bir liderliğe'' sahip olmasının, demokrasi ayıbı olduğu belirtilerek, ''Tutuklu gazetecilerin, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olmadıkları yönündeki iktidar söylemi, doğrudan doğruya CHP milletvekillerinin OdaTV iddianamesi eklerine konulan yazıları ve Meclis çalışmaları ile haberleşme özgürlüğüne aykırı olarak kaydedilen telefon görüşmeleri bağlamında yalanlanmaktadır'' denildi. Şüphelilerden Nedim Şener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Konya Milletvekili Atilla Kart arasındaki telefon görüşmelerinin, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın OdaTV Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil ile telefon görüşmesinin, yasadışı dinlemeler üzerinden OdaTV iddianamesine kanıt olarak konulmasının, ''CHP milletvekillerini ve CHP'yi olayın içine çekerek yıpratmaktan başka bir amaca sahip olmadığı'' ileri sürüldü.