-CHP'den "Özel İletişim Vergisi kaldırılsın" teklifi TBMM (A.A) - 06.02.2012 - CHP, Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) kaldırılması için kanun teklifi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin ve Erdoğan Toprak ile Balıkesir Milletvekili Nedret Akova, Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin gerekçesinde, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla 26 Kasım 1999'da çıkarılan kanunla, 31 Aralık 2000 tarihine kadar her çeşit cep telefonu işletmecileri tarafından verilen tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerine yüzde 25 ÖİV uygulamaya konulduğu anımsatıldı. ÖİV'nin, her yıl uzatıldığı, 2004 tarihinde çıkarılan kanunda yapılan değişiklikle kalıcı hale getirildiği ifade edildi. Türkiye'nin, cep telefonundan alınan vergiler açısından dünyada en yüksek vergiyi ödeyen ülke olduğu belirtilerek, ''Gelişmiş ülkelerde faturalara sadece KDV yansıtılırken ülkemizde ise yüzde 18 KDV oranının yanı sıra yüzde 25 ÖİV alınmaktadır. Türkiye'de mobil iletişimden alınan vergi toplamı yüzde 43'e ulaşırken, sabit hatlarda da bu oran yüzde 33 düzeyinde gerçekleşmektedir. Elektronik haberleşmesi üzerinden alınan ÖİV'nin kaldırılması, vergi adaletini sağlayacağı gibi vergi oranlarının daha makul düzeylere çekilmesini sağlayacaktır. Düşen vergi oranları nedeniyle abone sayısı artacak, konuşma süreleri uzayacak bunlara bağlı olarak vergi gelirlerinde artış elde edilecektir'' denildi.