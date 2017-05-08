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CHP'deki tartışmaya Mustafa Sarıgül de katıldı

"Bir gürültü patırtıdır gidiyor..."

08 Mayıs 2017 16:42

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Sarıgül, "Bir gürültü patırtıdır gidiyor. Siyasete yıllarını vermiş biri olarak söylüyorum; yakın tarihin hiçbir döneminde, siyaset kurumu halkın gündeminden bu kadar ayrı düşmemişti" dedi.

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Siyasetçinin görevi daha iyi bir ülke için vizyon oluşturmaktır. Ufuk çizgisini belirleyen kişidir siyasetçi. Gündemi, halkın gündemidir. Yegane derdi içinden çıktığı toplumu daha iyiye taşımaktır. Şimdi halkın gündemine bakıyorum; işsizlik, hayat pahalılığı, kaynamayan tencere,çökmüş dış politika, üretmeyen ekonomi, kısıtlı özgürlükler... Siyasetin gündemine bakıyorum; kısır çekişmeler, koltuk savaşları, iktidar mücadeleleri ... Bir gürültü patırtıdır gidiyor. Siyasete yıllarını vermiş biri olarak söylüyorum; yakın tarihin hiçbir döneminde, siyaset kurumu halkın gündeminden bu kadar ayrı düşmemişti. Ülke meseleleri, hiçbir dönem sorumluluk sahipleri tarafından bu derece laubalilikle ele alınmamıştı. Ülkenin başında bunca sorun varken, bir an önce gerçek gündeme dönülmeli; halkın dertlerine merhem olacak çözümler üretilmelidir."

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