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Politika

CHP'de tüzük kurultayı tartışmaları ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 19:05

-CHP'de tüzük kurultayı tartışmaları ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - CHP'de Olağanüstü Tüzük Kurultayı talebiyle toplanan imzalar, Genel Merkez'e teslim edildi. Eski CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı, yaptığı açıklamada, kendisinin yanı sıra Kırıkkale, Konya ve Kayseri eski il başkanları ile kurultay delegelerinin imzaları ile Genel Merkez'e sundukları dilekçede 362 imzanın bulunduğunu söyledi. Yıldızlı, en kısa sürede Olağanüstü Tüzük Kurultayı yapılmasını beklediklerini ifade ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yeterli imzanın toplanması halinde bu yönde bir tavır sergileneceğine dair açıklamaları olduğunu belirtti.  Yıldızlı, Genel Merkez'den talebin ve imzaların gereğini yapılmasını beklediklerini kaydetti.

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