CHP'de nefesler tutuldu, Kılıçdaroğlu'na rakip çıkıp çıkmayacağı İstanbul'da belli olacak

78 ilde kongre süreçlerini tamamlayan CHP’de gözler İstanbul’a çevrildi. Bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında adaylığını açıklayan herhangi bir isim olmazken, daha önce de genel başkanlık yarışında şansını deneyen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin İstanbul’dan gelecek kararı beklediği kaydedildi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberinde, 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. Olağan Kurultay’a hazırlanan CHP’deki son gelişmelere dair şu bilgilere yer verildi:

"Tüm siyaset alanının 2019 seçimleri için kullanıldığı bir dönemde CHP de kurultayı parti politikalarının ele alınacağı, yeni dönem yol haritasının çizileceği, parti programının yenileneceği bir süreç olarak örgütlemeyi planladı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. CHP’nin kongre süreci yine delege seçimlerinden başlayarak parti içi iktidar mücadelesinin kavga alanına döndü. Bu kavga bazı kongrelerde yumruklaşmalara vardı. Kongrelere coşkulu bir katılım olmadığı da sır değil.

78 ilde tamamlandı; geriye İstanbul, Konya, Mersin kaldı

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün verdiği bilgiye göre 78 ilde kongre süreci tamamlandı. Geriye İstanbul, Konya ve Mersin il kongreleri kaldı. Tartışmalı kongre sayısının birkaç kentle sınırlı olduğunu söyleyen Bingöl’e göre İzmir İl Kongresi’nde yaşanan olay da tamamen provokasyondu. CHP’de kongre sürecinin diğer partilerden farklı olduğunu belirten Bingöl şunları söyledi:

“Bizim kongrelerimiz yarışa açık kongreler. Diğer partiler gibi değil. Dolayısıyla 2-3 hatta 4 adaylı yarışlar oldu. Tüm kongrelerin yarıya yakınında yarış vardı. Böyle olunca her adayın kendine göre bir grubu, çalışma arkadaşları oluyor. Kongre sırasında sarf edilen bir cümle nedeniyle kimi gerilimler yaşanabiliyor. Hiç olmasa keşke diyeceğiz ama siyasetin doğasında bunlar oluyor. Çok büyütmemek lazım.”

En çok delegeyi İstanbul gönderiyor

Bingöl’ün verdiği bilgiye göre 78 il kongresi tamamlandı ama gözler büyük Kongre’ye en çok sayıda delegeyi de gönderecek olan İstanbul kongresinde. 13 Şubat’ta yapılacak İstanbul Kongresi de yarışa sahne olacak. Mevcut il başkanı Cemal Canpolat ve eski Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu arasında geçecek yarışta adaylara eşit şans tanınıyor.

Bazı tartışmalar nedeniyle bir süre durdurulan İstanbul Kongresi büyük kongrenin de itici gücü. İstanbul Kongresi sonucu sadece iki aday için değil büyük kongrede genel başkan adaylığına soyunmak isteyenlerin de yakın takibinde. Kongre öncesi nabız yoklayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin genel başkan adaylığı ile ilgili kararı İstanbul İl Kongresi’ndeki tabloya göre vermesi bekleniyor.

Liderlik yarışı ihtimali düşük, gözler PM üyesi seçimlerinde

İnce henüz kararını vermedi ama CHP kulislerine bakılırsa büyük Kongre’de liderlik yarışı yaşanmayacak. CHP’nin 7. genel başkan olarak 7 yıldır bu koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl için daha vize alacak. 2 gün sürecek Kongre’de asıl yarış ise Parti Meclisi seçimlerinde yaşanacak.

Milletvekilliği öncesi bir basamak olarak görülen Parti Meclisi üyeliği milletvekili ve belediye başkan adayları listesinin oluşumunda önemli rol oynuyor. CHP lideri A takımı olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini de 60 kişilik bu kuruldan belirliyor.

CHP’nin 60 kişilik Parti Meclisi için yüzlerce aday var. Seçimin daha önceki kongrelerde olduğu gibi çarşaf liste şeklinde yapılması bekleniyor. Bu seçim il kongrelerinde yaşanan tartışmaların, genel merkez yöneticileriyle yaşanan gerilimlerin de hesaplaşma alanı olacak. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi bazı genel başkan yardımcılarının isimlerinin listede çizilmesi sürpriz olmayacak. Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkamayan isimlerin de gücünü bu liste oylamasında göstermesi, bu şekilde listeyi delmeleri bekleniyor.

Mevcut Parti Meclisi, Kongre öncesi son toplantısını 19 Ocak’ta yapacak. Faaliyet raporuna son şekli verilecek bu toplantıda biri ihraç, diğeri kınama cezası alan Aylin Nazlıaka ve Fikri Sağlar’ın durumlarının da yeniden ele alınabileceği ifade ediliyor. Ancak kongre öncesi birlik beraberlik mesajı için atılacak böyle bir adımın sonrasında partide başka kırılmalara da yol açabileceği konuşuluyor.

Sonuç olarak ‘Kongreler Partisi’ olarak nitelendirilen CHP’nin 36. Olağan Kongre süreci yine parti içi iktidar mücadelesine ciddi bir enerjinin akıtıldığı süreç olarak geride kalacağa benziyor. Görünen o ki, biri yerel toplamda 3 seçimin yapılacağı 2019 yılına hazırlık da büyük mücadeleler ile elde edilmiş o koltuklara oturmayı başaranların omuzlarına kalacak."