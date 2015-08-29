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Politika

'CHP'de milletvekilleri listeleri değişecek'

CHP'de, istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in yerine İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın’ın aday gösterilmesi bekleniyor

29 Ağustos 2015 11:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Kasım seçimlerinde bazı illerdeki milletvekili listelerinde değişiklik yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP’de özellikle partinin oy ve milletvekili kaybettiği illerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, CHP’de 1 Kasım için ön seçim zorunluluğu kaldırılınca liste kulisleri de tekrar hareketlendi. Son Parti Meclisi toplantısında “Listelerde oynamam için bir sebep yok” mesajını veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı seçim çevrelerinde değişiklik yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde partinin oy kaybettiği seçim çevreleri başı çekiyor. Kılıçdaroğlu’nun listelerde isim değişikliği yerine sıralama değişikliği yapacağı ifade ediliyor.

CHP liderinin ismi çeşitli iddialarla gündeme gelen bazı isimlerin listelerde 7 Haziran’a göre daha alt sıralara kaydırılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun, milletvekili seçildikten sonra partiden istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in yerine İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın’ı aday gösterebileceği bildirildi.

CHP, yaptığı yönetmelik değişikliği ile önseçim zorunluluğunu kaldırmış, ancak bazı illerde örgütün talebine göre bu yönteme başvurulabileceği yorumları yapılmıştı. MYK, tüm adayların merkez yoklamasıyla belirlenmesine karar verdi. İl ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede aday adaylarının 31 Ağustos-7 Eylül arasında genel merkeze başvurmaları gerektiği ifade edildi. Kadın ve genç adaylardan 2 bin 500 TL, diğer adaylardan 5 bin TL ücret alınacak.


 

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